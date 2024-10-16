Испытание холодом: как правильно подготовить автомобиль к зиме

Зима – сложное испытание для любого водителя. Риск аварий и поломок в холодное время года суще­ственно возрастает. Чтобы избежать неприят­ностей в пути, опытные автомобилисты готовятся заранее. С чего начать и на что обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме, в материале Zakon.kz.

В первую очередь – резина

О том, какие тонкости при подготовке авто к зиме стоит учитывать в первую очередь и на что обратить пристальное внимание до наступления холодов, а главное, как быть максимально готовым к аномальным перепадам температур, рассказал автомобильный эксперт Алексей Алексеев.



Начать подготовку к зиме необходимо именно с шин. Это основа и первое, о чем должен задуматься каждый водитель. Ехать в шиномонтаж нужно, когда отметка термометра приближается к +7-5°С. Низкие температуры пагубно влияют на летнюю резину, ее эксплуатация в холодный сезон небезопасна.

"Зимой летние шины теряют сцепление с дорогой и начинают скользить, будто они сделаны из гладкого и твердого пластика. Кстати, стоит отметить, что для южных регионов достаточно стандартной липучки, так как шипованная потеряет большинство шипов за год использования. А вот для средней полосы и для севера Казахстана правильно будет приобрести именно шипованный комплект резины, которая обеспечит быстрое торможение и хорошо подходит для эксплуатации на снежном и ледяном покрытии", – посоветовал автомобильный эксперт.

Чтобы не подвергать себя риску, позаботь­тесь о зимних шинах заранее. Комплект новых покрышек желательно купить, не дожидаясь первого снега и, как следствие, резкого скачка цен. Стоит отметить, что с 1 декабря по 1 марта казахстанские водители обязаны ездить на зимней резине.

Если полицейские выявят транспортное средство на летних шинах в зимнее время, то водителя привлекут к административной ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК. Минимальный размер штрафа за такое нарушение составляет 5 МРП (18 460 тенге), если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается сразу до 10 МРП (36 920 тенге).

Обратите внимание на ходовую часть

На льду очень многое зависит от подготовки водителя. Но сложно удержать управление, если в ходовой части автомобиля есть какие-то неисправности. Даже мелкие недочеты, такие как люфты в шарнирах или небольшая раскачка ароматизаторов, могут способствовать сильному заносу машины.



"От мороза особенно страдает ходовая часть. Ее необходимо проверять до начала зимнего периода и после. Не поленитесь осенью заехать на сервис и сделать диагностику подвески, рулевого управления и тормозов. Детали, выработавшие свой ресурс, нужно обязательно заменить", – рассказал Алексей Алексеев.

Также эксперт отметил, что встречать зиму необходимо с отрегулированным углом установки колес. При правильной регулировке "развала-схождения" машина будет устойчивее на дороге. На заснежен­ной трассе это может сыграть решающую роль.



Замените масло

Некоторые водители предпочитают менять масло весной, но лучше перестрахо­ваться и заменить его перед холодами. Дело в том, что свойства масла с пробегом становятся хуже, что может заметно снизить ресурс двигателя или агрегатов трансмиссии.

"Желательно менять масло перед зимой. Особенно это касается автомобилистов северных областей Казахстана. Стоит обязательно обратиться к специалисту, чтобы тот подобрал марку масла, которая меньше густеет на холоде. Не стоит экспериментировать или надеяться на советы. Только опытный автомеханик знает, какое масло подходит для узлов и двигателя вашего автомобиля", – поделился эксперт.

При замене жидкости стоит обратить внимание на то, нет ли на двигателе, коробке передач и дифферен­циалах следов утечки масла. Сальники и прокладки на морозе твердеют, и из-за этого потеки могут резко усилиться. Нужно помнить о масляном фильтре, его хорошее состояние – залог бесперебойной работы двигателя, особенно это касается автомобилей старше 10 лет и выше. Фильтр задерживает мелкие загрязнения и препятствует засорению двигателя.

Приведите в порядок стекла

Для комфортной езды лобовое стекло должно быть чистым не только внутри, но и снаружи. Обратите внимание, как его чистят щетки стекло­очистителя. Если после взмаха щеток стекло покры­вает мутная пелена, рассеива­ющаяся через несколько секунд, дело в самом стекле – оно покрыто жирной пленкой.

"Лобовое стекло можно обработать "антидождем". После обработки стекло не так замерзает. Безупречно должен работать и стекло­омыватель. Дворники будут бесполезны без жидкости, смывающей грязь", – рассказал Алексей Алексеев.

Стоит помнить, что если на стекле при работе дворников остаются разводы и грязь, то резинки, скорее всего, уже изношены. Такие щетки лучше поменять, ведь зимой стекло­очистители работают намного чаще и интен­сивнее, чем летом.

Система отопления

Зимой без исправной печки ни один автомобилист далеко не уедет. Перед первыми холодами включите климати­ческую систему на подогрев и посмотрите, насколько интен­сивный и теплый идет поток воздуха. Если печка "дует", но не греет, то в этом могут быть виноваты воздуш­ные пробки в системе охлаж­дения двигателя. Если идет горячий воздух, но "дует" достаточно слабо, то, возможно, сломан вентиля­тор "печки", а также из-за салонного фильтра. За лето он мог забиться грязью. В любом случае, лучше посетить автосервис заранее, а не ждать морозов.

Система обогрева тесно связана с охлаждением, обслуживать их нужно периодически. Часто встречается проблема, когда термостат не срабатывает, и при перегреве двигателя сохраняется прохлада в салоне. Охлаждающую жидкость придется менять тем, кто в теплое время года замечал, что антифриз подтекает, и его приходилось разбавлять водой или подливать еще.

Разбавленный состав обязательно замерзнет зимой, что может оказаться смертельным для двигателя. Чтобы не рисковать его целостностью, старый и отработанный состав нужно слить, а обратно залить новый антифриз. Замена охлаждающей жидкости так или иначе должна происходить каждые 50 тыс. км пробега.

Проверьте аккумулятор

Потеря емкости или уровня выдава­емого тока может быть совсем незаметна в теплую погоду. Но холод резко увели­чивает потребление электри­чества, а вот способ­ности аккумулятора уменьшает. В таком случае одним морозным утром стартер просто не сможет повернуть коленвал и запустить холодный двигатель.

"Зимой аккумулятор очень важен. Если у вас дизельный двигатель, то аккумулятор для вас важен вдвойне, так как дизель требует двойного потока энергии при заводе. Когда аккумулятор уже немолод и его состояние вызывает сомнения, лучше купить новый", – отметил Алексей Алексеев.

Необходимо знать, что полностью заряженный аккумулятор может выдерживать невероятно низкие температуры. Но эта способность исчезает, если ваш АКБ заряжен неполностью или только наполовину, тогда существует риск, что при сильных морозах аккумулятор может превратиться в ящик со льдом, и завести машину уже не получится.

Всегда с собой

Автоэксперт рассказал, что всегда должно быть у каждого автолюбителя в багажнике в зимнее время. В первую очередь, должна лежать щетка для очистки машины от снега и скребок для льда. Там же нелишним будет положить крепкий трос. Кстати, лучше приобрести "динамический", который слегка растягивается под нагрузкой. Неплохо иметь в арсенале крепкую складную лопату.

"Еще один нюанс, к огнетушителю стоит подойти со всей серьезностью. Короткое замыкание в автомобилях и как следствие их возгорание происходит именно в холода. Обязательно проверьте давление в огнетушителе. Если сомневаетесь в нем, то лучше купить новый, а лучше два", – посоветовал Алексей Алексеев.

Если вы планируете выезд за город, всегда с собой берите теплую одежду и обувь – они не дадут вам замерзнуть в ожидании помощи, если что-то случится на дороге с машиной. И еще эксперт рекомендуют отрегулировать фары. В условиях короткого светового дня это важно.