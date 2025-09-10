#АЭС в Казахстане
Советы

11 сентября – Иван Постный: строгие запреты и почему нельзя носить красное

Иван Постный, традиции, приметы, интересное, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 10:40 Фото: pexels
11 сентября является одним из самых скорбных в православном календаре. А по народному календарю наступает Иван Постный, когда верующие держат строгий пост. Почему в этот день нельзя есть круглое и красное, в материале Zakon.kz.

Ранее на Ивана Постного соблюдались особые ограничения в пище.

Полностью исключались продукты животного происхождения, в том числе яйца, молоко и рыба. Кроме того, не ели ничего круглого – например, яблоки или капусту. Также не варили щи из капусты, не срезали головки мака, даже картофель не копали.

Кроме того, день Ивана Постного считается завершением лета.

В народе было принято говорить: "Иван Постный пришел, лето красное увел". 

К Ивану Постному завершали уборку урожая и начинали всерьез готовиться к зиме. Если на Ивана Купалу было принято собирать травы, то в этот день традиционно собирали коренья.

Бытовало поверье, что в этот день нечистая сила проявляет особенную активность, а в села могут приходить колдуньи. Чтобы не допустить зло в дом, под воротами или под порогом закапывали мак.

Что нельзя делать

11 сентября – день, когда повседневные домашние дела лучше отложить на потом.

Кроме того, нельзя пользоваться острыми предметами – ножами, ножницами, вилками. Запрещалось резать и пилить что-то, женщины на Ивана Постного не шили и не вязали.

Также, как сказано в публикации издания "Новые известия", нельзя копать картошку и рубить капусту.

Не рекомендуется употреблять в пищу круглые продукты красного цвета, такие как помидоры и яблоки. Еще не стоит надевать одежду красного цвета – к беде.

В день строгого поста нельзя предаваться шумному веселью, устраивать праздничные застолья, пить спиртное.

Народные приметы

  • Если журавли к Ивану Постному уже улетели на юг, зима предстоит ранняя и холодная.
  • Если скворцы еще не покинули родные края, будет сухая осень и настоящее бабье лето.
  • Увидеть летящих гусей – к дождю.
  • Гремит гром – осень будет теплой.
  • Много дождевых червей на поверхности земли – погода ухудшится.
  • Увидеть вечером стайку грачей в небе – к ясной погоде.
  • Листья быстро опадают с деревьев – зима будет суровой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 10:40
Чего ждать от дня трех девяток – 9 сентября 2025 года

Мы уже рассказывали, что несмотря на то, что дни рождения у огненного знака Льва уже закончились, астролог Тамара Глоба уверяет: этот представитель зодиакального круга в сентябре окажется в центре внимания. Читайте об этом по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: