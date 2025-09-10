11 сентября – Иван Постный: строгие запреты и почему нельзя носить красное
Ранее на Ивана Постного соблюдались особые ограничения в пище.
Полностью исключались продукты животного происхождения, в том числе яйца, молоко и рыба. Кроме того, не ели ничего круглого – например, яблоки или капусту. Также не варили щи из капусты, не срезали головки мака, даже картофель не копали.
Кроме того, день Ивана Постного считается завершением лета.
В народе было принято говорить: "Иван Постный пришел, лето красное увел".
К Ивану Постному завершали уборку урожая и начинали всерьез готовиться к зиме. Если на Ивана Купалу было принято собирать травы, то в этот день традиционно собирали коренья.
Бытовало поверье, что в этот день нечистая сила проявляет особенную активность, а в села могут приходить колдуньи. Чтобы не допустить зло в дом, под воротами или под порогом закапывали мак.
Что нельзя делать
11 сентября – день, когда повседневные домашние дела лучше отложить на потом.
Кроме того, нельзя пользоваться острыми предметами – ножами, ножницами, вилками. Запрещалось резать и пилить что-то, женщины на Ивана Постного не шили и не вязали.
Также, как сказано в публикации издания "Новые известия", нельзя копать картошку и рубить капусту.
Не рекомендуется употреблять в пищу круглые продукты красного цвета, такие как помидоры и яблоки. Еще не стоит надевать одежду красного цвета – к беде.
В день строгого поста нельзя предаваться шумному веселью, устраивать праздничные застолья, пить спиртное.
Народные приметы
- Если журавли к Ивану Постному уже улетели на юг, зима предстоит ранняя и холодная.
- Если скворцы еще не покинули родные края, будет сухая осень и настоящее бабье лето.
- Увидеть летящих гусей – к дождю.
- Гремит гром – осень будет теплой.
- Много дождевых червей на поверхности земли – погода ухудшится.
- Увидеть вечером стайку грачей в небе – к ясной погоде.
- Листья быстро опадают с деревьев – зима будет суровой.
