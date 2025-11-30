7 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым
Психолог Екатерина Вали назвала для журнала doctorpiter популярные человеческие привычки, категорически несовместимые со счастьем и нехарактерные для счастливых людей.
1. Бесконечно переживать и тревожиться за будущее
Счастливые люди решают проблемы по мере их поступления. Привычка волноваться и переживать о событиях, которые еще не наступили, совершенно разумная с точки зрения стратегического планирования, но плохо отражается на нашем психологическом состоянии.
2. Жить прошлым
Счастливые люди должны уметь отпускать людей и обиды. Нужно переключаться на настоящее и не проигрывать бесконечно в голове неудачи и ошибки, прощать себя и окружающих, а также разрешать себе ошибаться и быть неидеальными.
3. Хотеть получить все и сразу
Во времена "успешного успеха" важно сфокусироваться на главном и настроиться на медленный стратегический рост в выбранных сферах жизни.
4. Сравнивать себя с другими
Каждый человек удивителен и уникален. Не стоит в погоне за разными социальными и материальными ресурсами забывать, что вы – не другой человек, и у вас другой путь в жизни.
Желание соответствовать модным общественным стандартам красоты, таланта и ума сломало немало судеб, а еще больше сломала безудержная гонка за высоким статусом и материальным положением.
5. Обесценивать себя
Чтобы стать счастливым, нужно видеть свои сильные стороны и не полагаться на одобрение окружающих.
6. Угождать всем вокруг
Счастливчикам приходится стать неудобными людьми. Счастливый человек обязан быть сильным и научиться выбирать себя, а также говорить "нет" и отстаивать свои границы.
7. Нести ответственность за окружающих
Свободный человек несет ответственность только за себя (и своих детей). Остальные – не зона ответственности счастливого человека.
