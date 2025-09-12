#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 12 сентября: следите за эмоциями

Гороскоп на 12 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 08:02 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 12 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.

Телец

Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.

Близнецы

Можете расслабиться – на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить.

Рак

Сегодня вы можете впасть в страшный грех – вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.

Лев

Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.

Дева

Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.

Весы

Постарайтесь удержать свои эмоции в узде. Сегодня они могут здорово вам помешать, ибо будут как никогда буйны.

Скорпион

Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять и быть понятым самому.

Стрелец

Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, вам нужно лишь набраться смелости и войти.

Козерог

Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте волю эмоциям.

Водолей

Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.

Рыбы

Завтра возможны серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до рукоприкладства.

Сожженный отель Hilton в Непале вызвал исключительно гневные эмоции в Сети.

Алия Абди
Алия Абди
