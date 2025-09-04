Гороскоп на 4 сентября: не сдавайтесь

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 4 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.

Телец

Сегодня вам придется популярно объяснять окружающим довольно сложные и, по всей вероятности, просто недоступные им вещи. Если хоть один поймет – считайте себя героем.

Близнецы

Сегодня в вашем доме будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку, вам обеспечен относительно спокойный вечер.

Рак

Сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства – растрепаны, настроение – переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.

Лев

Будьте готовы к большим переменам. Вы скорее взмоете в небеса, нежели пустите корни. Остерегайтесь ссор с окружающими.

Дева

Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.

Весы

Не сдавайтесь. Вы находитесь уже на самом пороге. Нужно только не побояться войти.

Скорпион

Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.

Стрелец

Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе поозорничать всласть.

Козерог

Не дайте легкому изящному беспорядку перерасти в полнейший хаос. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь не дать ситуации управлять вами.

Водолей

Сегодня вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.

Рыбы

Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.

