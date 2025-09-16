Гороскоп на 16 сентября: подумайте о деньгах

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку.

Телец

Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться – дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.

Близнецы

Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ "да" либо "нет". Как бы вы не ответили сегодня, завтра вам наверняка захочется сменить мнение.

Рак

Сегодня вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно, менять пока ничего не следует.

Лев

Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но, если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.

Дева

Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.

Весы

Не скрывайте завтра ваших желаний, возможно кто-то хочет того же и вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь, а не добьетесь – так партию сколотите.

Скорпион

Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, сегодня он решит ваши.

Стрелец

Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.

Козерог

Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.

Водолей

Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух: либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы.

Рыбы

Сегодня вы будете комфортно себя чувствовать в любой компании, ощущая себя частью чего-то большого и нужного. Вам на редкость легко будет сдержать любое обещание, что, правда отнюдь не является основанием, чтобы раздавать их направо и налево.

