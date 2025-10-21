Беременность и роды в Казахстане: как оформить декрет и пособия, не выходя из дома
Фото: unsplash
Подготовка к рождению ребенка и послеродовой период в жизни женщины – очень важный период. И речь не только о физиологическом аспекте, но и, так сказать, бюрократическом. Во время беременности и после появления на свет малыша важно сделать ряд шагов, сообщает Zakon.kz.
В Электронном правительстве 21 октября 2025 года напомнили, что во время подготовки к родам необходимо:
- прикрепиться к поликлинике;
- оформить декретный отпуск;
- встать на учет к врачу акушеру-гинекологу.
А после появления ребенка на свет нужно:
- зарегистрировать его рождение;
- поставить ребенка в очередь в детский сад;
- подать заявление на получение пособий и выплат.
И большинство государственных услуг, связанных с беременностью и рождением ребенка, можно оформить онлайн на портале eGov.kz.
Так, до появления малыша на свет здесь доступны такие сервисы, как:
- прикрепление к поликлинике;
- постановка на учет к врачу акушеру-гинекологу;
- оформление выхода в декретный отпуск.
Пошаговая инструкция, как это делать, приведена ниже.
После появления малыша на свет доступны такие онлайн сервисы, как:
- регистрация рождения ребенка;
- постановка в очередь в детский сад;
- подача заявления на получение пособий и выплат.
Как ими воспользоваться, смотрите ниже.
Более подробно о каждой услуге можно узнать в разделе "Жизненные ситуации" на платформе gov.kz.
Ранее казахстанцам напомнили про важный сервис в eGov, который поможет защититься от мошенников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript