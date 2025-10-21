Беременность и роды в Казахстане: как оформить декрет и пособия, не выходя из дома

Подготовка к рождению ребенка и послеродовой период в жизни женщины – очень важный период. И речь не только о физиологическом аспекте, но и, так сказать, бюрократическом. Во время беременности и после появления на свет малыша важно сделать ряд шагов, сообщает Zakon.kz.

В Электронном правительстве 21 октября 2025 года напомнили, что во время подготовки к родам необходимо:

прикрепиться к поликлинике;

оформить декретный отпуск;

встать на учет к врачу акушеру-гинекологу.

А после появления ребенка на свет нужно:

зарегистрировать его рождение;

поставить ребенка в очередь в детский сад;

подать заявление на получение пособий и выплат.

И большинство государственных услуг, связанных с беременностью и рождением ребенка, можно оформить онлайн на портале eGov.kz.

Так, до появления малыша на свет здесь доступны такие сервисы, как:

прикрепление к поликлинике;

постановка на учет к врачу акушеру-гинекологу;

оформление выхода в декретный отпуск.

Пошаговая инструкция, как это делать, приведена ниже.

После появления малыша на свет доступны такие онлайн сервисы, как:

регистрация рождения ребенка;

постановка в очередь в детский сад;

подача заявления на получение пособий и выплат.

Как ими воспользоваться, смотрите ниже.

Более подробно о каждой услуге можно узнать в разделе "Жизненные ситуации" на платформе gov.kz.

