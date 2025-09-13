Как быстро справиться со стрессом

Специалисты Института передовых исследований в Индии провели исследование и пришли к выводу, что дыхательная медитация Сударшан Крийя Йога изменяет ритмы мозга и помогает достичь состояния глубокого расслабления, сообщает Zakon.kz.

По информации издания PsyPost, при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ) эксперты проследили, как разные этапы практики влияют на мозговую активность. Они обнаружили, что ритмичное дыхание постепенно переводит мозг в медитативное состояние с доминированием тета- и дельта-волн, снижением альфа-активности и уменьшением хаотичных сигналов – так называемой апериодической активности.

"Мы увидели, что дыхательные практики вроде Сударшан Крийи позволяют легко перейти к глубокой медитации. В этот момент мозг оказывается как бы "между сном и бодрствованием" – в расслабленном, но осознанном состоянии, которое древние тексты описывали как турия, четвертое состояние сознания", – отметил автор работы Вайбхав Трипати.

Согласно данным издания, в исследовании участвовали 43 опытных практикующих йогу и контрольная группа из 10 человек, которые просто слушали спокойную музыку. Только у первой группы наблюдались выраженные изменения мозговых ритмов. Особенно сильный эффект возникал на этапе йога-нидры, когда усиливались тета- и дельта-волны, а случайная активность мозга снижалась.

По мнению ученых, такие результаты подтверждают потенциал дыхательных практик как доступных и недорогих методов поддержки психического здоровья в условиях роста числа случаев стресса, тревожности и депрессии во всем мире.

