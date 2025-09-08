#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
535.13
627.44
6.52
Наука и технологии

Неочевидную связь одиночества и физической боли выявили эксперты

как одиночество влияет на здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 01:50 Фото: pixabay
Международная команда ученых исследовала данные более чем 256 тыс. человек из 139 стран и пришли к выводу, что одиночество тесно связано с физической болью, и главным звеном в этой связи выступает стресс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Scientific Reports (SR), 22,7% участников рассказали, что чувствовали себя одинокими в течение предыдущего дня. Эти люди в 2,1 раза чаще отмечали физическую боль и на 25,8% чаще сталкивались с тревогой, стрессом или грустью. Также у них в 1,8 раза чаще выявлялись хронические проблемы со здоровьем.

Согласно результатам анализов, около 60% связи между одиночеством и болью объясняется именно стрессом, тогда как физические болезни объясняют лишь 18,9%.

Журнал уточняет, что женщины чаще, чем мужчины, сообщали об одиночестве, боли и стрессе. Связь между одиночеством и болью оказалась у них немного сильнее. При этом возраст значимой роли не играл: и молодые, и пожилые одинокие люди одинаково чаще испытывали боль.

Кроме того, одинокие участники исследования чаще имели социальные трудности: низкий доход, безработицу, развод или вдовство. При этом даже при наличии близких людей они реже чувствовали прочную социальную поддержку.

Специалисты обнаружили, что выраженность связи одиночества и боли сильно варьировала по странам и не всегда зависела от уровня экономического развития. В одних странах эта связь почти отсутствовала, в других – была особенно сильной.

"Одиночество – это не только эмоциональная, но и реальная физическая проблема мирового масштаба", – отметила психолог Люсия Мачча из Университета Сент-Джордж в Лондоне.

Ранее сообщалось, что почему у взрослых могут ухудшаться умственные способности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Названа неожиданная опасность популярного вида чая
Наука и технологии
02:30, 09 сентября 2025
Названа неожиданная опасность популярного вида чая
Новое открытие перевернуло научное представление о Марсе
Наука и технологии
20:10, 08 сентября 2025
Новое открытие перевернуло научное представление о Марсе
Как сейчас выглядят воскрешенные почти год назад лютоволки
Наука и технологии
14:40, 08 сентября 2025
Как сейчас выглядят воскрешенные почти год назад лютоволки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: