Неочевидную связь одиночества и физической боли выявили эксперты

Международная команда ученых исследовала данные более чем 256 тыс. человек из 139 стран и пришли к выводу, что одиночество тесно связано с физической болью, и главным звеном в этой связи выступает стресс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Scientific Reports (SR), 22,7% участников рассказали, что чувствовали себя одинокими в течение предыдущего дня. Эти люди в 2,1 раза чаще отмечали физическую боль и на 25,8% чаще сталкивались с тревогой, стрессом или грустью. Также у них в 1,8 раза чаще выявлялись хронические проблемы со здоровьем.

Согласно результатам анализов, около 60% связи между одиночеством и болью объясняется именно стрессом, тогда как физические болезни объясняют лишь 18,9%.

Журнал уточняет, что женщины чаще, чем мужчины, сообщали об одиночестве, боли и стрессе. Связь между одиночеством и болью оказалась у них немного сильнее. При этом возраст значимой роли не играл: и молодые, и пожилые одинокие люди одинаково чаще испытывали боль.

Кроме того, одинокие участники исследования чаще имели социальные трудности: низкий доход, безработицу, развод или вдовство. При этом даже при наличии близких людей они реже чувствовали прочную социальную поддержку.

Специалисты обнаружили, что выраженность связи одиночества и боли сильно варьировала по странам и не всегда зависела от уровня экономического развития. В одних странах эта связь почти отсутствовала, в других – была особенно сильной.

"Одиночество – это не только эмоциональная, но и реальная физическая проблема мирового масштаба", – отметила психолог Люсия Мачча из Университета Сент-Джордж в Лондоне.

