Советы

Как правильно размораживать холодильник

Советы, рекомендации, как размораживать холодильник , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 21:04 Фото: pixabay
Обледенение морозильной и холодильной камеры не только лишает вас полезного объема, но и увеличивает нагрузку на компрессор устройства. Однако правильная разморозка решает эту проблему, сообщает Zakon.kz.

Основная причина обледенения – постоянное попадание влажного воздуха внутрь камеры при каждом открытии дверцы. Влага из воздуха конденсируется на холодных стенках и моментально замерзает, формируя снежную шубу, поясняют "Тут новости".

Мало того что это увеличивает расход энергии, так еще и чревато преждевременным выходом техники из строя и порчей продуктов.

Самым эффективным способом разморозки издание называет тепловую конвекцию: поставьте внутрь камеры несколько мисок или пластиковых бутылок с горячей, но не кипящей водой, чтобы создать интенсивное таяние.

А вот откалывать лед ножом нельзя, если не хотите попросту испортить хрупкие детали.

Дабы избежать луж на полу, сделайте своеобразный барьер из старых полотенец, а также вовремя выливайте воду из поддона. После аккуратно вымойте холодильник мягкой губкой, используя раствор пищевой соды.

"Прежде чем включить аппарат обратно в сеть, убедитесь, что все отделения полностью высохли, а дверца плотно закрыта. Загружать продукты назад рекомендуется не ранее, чем через час после запуска, когда будет достигнута нужная температура", – рекомендуют в статье.

Отмечается, что регулярная разморозка раз в полгода значительно продлит срок службы вашего бытового прибора и снизит счета за электричество.

Впрочем, не так важен холодильник, как его содержимое. К примеру, ранее диетологи рассказали, сколько белка нужно употреблять, чтобы пищеварение работало нормально.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
