Советы

Как правильно размораживать продукты, чтобы не отравиться

Еда, здоровье, продукты, советы , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 15:13 Фото: pexels
Специалисты рассказали, на что следует обращать внимание при разморозке и приготовлении пищи, чтобы избежать проблем с желудком, сообщает Zakon.kz.

По их словам, через еду могут передаваться возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других заболеваний. Значительную долю составляют и пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или готовых блюдах накапливаются токсины микроорганизмов.

Основными причинами пищевых отравлений остаются несоблюдение правил личной гигиены, неправильное хранение продуктов и нарушение технологии их приготовления.

Наибольшую опасность представляют:

  • многокомпонентные салаты, особенно с майонезной или сметанной заправкой;
  • кондитерские изделия с кремом;
  • шаурма;
  • изделия из рубленого мяса.

Угрозу несут и плохо обработанные фрукты, овощи.

Отдельное внимание специалисты Роспотребнадзора уделили правильной разморозке продуктов, пишут "Новости Воронежа". Так, самым безопасным способом названо размораживание в холодильнике. Оно занимает больше времени, но при низкой температуре активность патогенных бактерий остается минимальной.

Допускается размораживание небольших кусков мяса и птицы в микроволновой печи. Для рыбы и морепродуктов такой способ не рекомендуется из-за риска повреждения структуры, а для овощей и фруктов – из-за потери полезных веществ.

Размораживать продукты в горячей воде нельзя вовсе, поскольку теплая влажная среда способствует быстрому размножению бактерий.

Использовать холодную воду также не советуют: она вымывает ценные нутриенты. Не подходит и духовой шкаф. Даже при невысокой температуре в нем создаются условия для роста микроорганизмов, а при увеличении нагрева продукт может начать преждевременно готовиться.

При этом часть продуктов размораживать не требуется. Замороженные ягоды, фрукты, овощи и полуфабрикаты можно готовить сразу, отмечается в статье.

Накануне диетолог рассказала, как действовать, если праздники ушли, а пара лишних кило осталась.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
