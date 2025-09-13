#АЭС в Казахстане
Советы

Сколько белка нужно употреблять, чтобы пищеварение работало нормально

еда, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 12:54 Фото: freepik
Белок и клетчатка – ключевые элементы здорового питания. Диетологи напоминают: переизбыток белка не приносит пользы, а при недостатке клетчатки возможны проблемы с пищеварением, сообщает Zakon.kz.

Белок и клетчатка – главные элементы рациона, но их баланс часто нарушается. По словам доктора Мишель Кардел, главного специалиста по питанию в WeightWatchers, излишки белка не приносят дополнительной пользы, пишет CNN.

"Когда вы потребляете больше белка, чем необходимо организму, он не может его запасать. Он просто выводит его с мочой или превращает в энергию или жир", – объяснила Кардел. Она подчеркнула, что для здоровья важен именно баланс белка и клетчатки.

Рекомендуемая норма белка составляет около 0,8 грамма на килограмм веса, а клетчатки – 25-35 граммов в день. При этом более 90% женщин и почти все мужчины в США недобирают необходимое количество пищевых волокон. Недостаток клетчатки может привести к запорам.

Эксперты советуют придерживаться правила "30/30/30": 30 граммов белка на прием пищи, 30 граммов клетчатки в день и 30 минут физической активности. В качестве примера сбалансированного рациона специалисты называют средиземноморскую диету – она сочетает белок, овощи и полезные жиры и помогает поддерживать здоровье кишечника и сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее дерматолог рассказала, чем опасны поцелуи с бородатым мужчиной. 

Айсулу Омарова
