#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Советы

Астрологи перечислили самых заботливых мужчин по знаку зодиака

Отношения, любовь, природа, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 08:20 Фото: pexels
Есть знаки зодиака, которые особенно преуспевают в умении заботиться о своей партнерше – нежно, преданно и со всей душой, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews уверяют: именно эти мужчины с особой бережностью относятся к любимой женщине. Они будут защищать, вдохновлять и каждый день напоминать, насколько вы дороги. Их любовь – это не просто эмоции, это глубокое, стабильное чувство, в котором легко расти и расцветать.

Рак

Чувствительный и глубоко эмоциональный Рак всегда ставит партнершу на первое место. Его забота не требует слов – он чувствует, когда ей нужна поддержка, и делится с ней своей теплотой без остатка. С таким мужчиной рядом легко быть собой: он оберегает, окружает вниманием и любит безоговорочно. Искренне, с преданностью, которую не нужно доказывать.

Лев

Лев – это король, который превращает свою избранницу в королеву. Щедрый, харизматичный, он не скупится на жесты и эмоции. Его любовь яркая, заметная и гордая. Он хочет, чтобы мир знал, какая женщина рядом с ним. И каждый день старается доказать ей, что она – единственная. Он не позволит ей почувствовать себя забытой: рядом с Львом вы всегда в центре внимания и уважения.

Телец

Телец – это надежность в чистом виде. Он спокоен, основателен, и если любит – то навсегда. Его чувства выражаются не в громких словах, а в делах: в заботе, в стабильности, в умении быть рядом даже в тишине. Он ценит постоянство и традиции, и если он с вами – значит, вы для него многое значите. В его мире любовь – это не мимолетное чувство, а прочная опора.

Ранее астрологи назвали главных перфекционистов среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи раскрыли, как завоевать сердце мужчины-Близнецы
01:57, 29 августа 2025
Астрологи раскрыли, как завоевать сердце мужчины-Близнецы
Любовный гороскоп на 2024 год для всех знаков
17:55, 31 декабря 2023
Любовный гороскоп на 2024 год для всех знаков
Любовный гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака
15:08, 05 ноября 2023
Любовный гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: