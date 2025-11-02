Астрологи перечислили главных "душнил" среди знаков зодиака

Представители некоторых знаков зодиака и правда много знают, и даже изо всех сил заботятся о близких, но эти достоинства не отменяют их главной особенности: они все – ужасные зануды, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail предупреждают, что если вам приходится часто общаться с кем-то из этой троицы, учитесь отключать слух и кивать в нужных местах.

Дева

Если вам дорог ваш рассудок, а главное – ваше умение радоваться жизни, никогда не позволяйте Деве что-то вам объяснять: утопит в подробностях, завалит малоизвестными фактами, а главное – задушит своей серьезностью. Это именно Дева – тот самый человек, который в ответ на легкую шутку сначала занудно объяснит, почему она не смешная, а потом еще полтора часа будет объяснять, в чем именно вы допустили оплошность по отношению к законам физики, экономики, биологии и даже филологии.

Рак

То, что Рак способен задушить заботой, знают практически все, но мало кто догадывается, что ничуть не хуже Рак способен "задушнить" любовью, ревностью, контролем, дружбой, задушевными разговорами и даже сексом. А все потому, что люди этого знака нуждаются в постоянном подтверждении того факта, что близкие их действительно любят и точно-точно никуда не денутся.

Рыбы

Обаятельные и легкие Рыбы в одно мгновение могут обернуться первоклассными душнилами – ровно в тот момент, когда им покажется, что как-то вы их недостаточно цените и любите. И даже если вы вообще в этот момент ничего не делали, ваш мозг это не спасет. Рассказ будет настолько подробным и цепляющим, что уже где-то к середине вы полностью согласитесь с тем, что вы, именно вы – образец жестокосердия. А тем, кто доживает до конца, обычно требуется реабилитация.

