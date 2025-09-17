#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали главных перфекционистов среди знаков зодиака

Бумага, мужчина, волосы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 05:20 Фото: freepik
Перфекционизм может быть как преимуществом, так и недостатком: с одной стороны, он побуждает выкладываться по полной, но с другой – часто приводит к излишней самокритике, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews перечислили знаки, которые выделяются своим стремлением к совершенству, будь то на работе, в отношениях или в личной жизни.

Дева

Девы – самые большие перфекционисты среди всех знаков зодиака. Их стремление к порядку и ясности побуждает их анализировать каждую деталь, часто замечая то, что упускают из виду другие. Хотя это дает им преимущество на работе и в повседневных обязанностях, это также может сделать их чрезмерно критичными к себе и другим. Их цель – не просто сделать что-то хорошо, но сделать это как можно лучше.

Козерог

Козероги стремятся к совершенству через дисциплину и упорство. Они не приемлют посредственности и всегда ищут способы превзойти собственные пределы. Их амбиции побуждают их достигать высоких целей, но им часто кажется, что этого никогда не бывает достаточно. Перфекционизм дает им силы, но также возлагает огромное бремя на их плечи. В их глазах успех имеет ценность только тогда, когда он достигнут безупречно.

Весы

Весы – перфекционисты в отношениях и эстетике. Их потребность в равновесии и красоте часто выражается в стремлении к идеальной гармонии. В отношениях, работе и повседневных решениях они хотят, чтобы все выглядело и функционировало наилучшим образом. Иногда это стремление к совершенству заставляет их колебаться из-за страха совершить ошибку. Перфекционизм приносит им элегантность и гармонию, но также и беспокойство, когда совершенство недостижимо.

Ранее были названы три знака зодиака, которые прячут боль за улыбкой.

Аксинья Титова
