Наука и технологии

Ученые нашли причину детских истерик, которая скрыта в работе мозга

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 18:36 Фото: pexels
Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что у детей, которые остро реагируют на звук, яркий свет или прикосновения, мозг обрабатывает сенсорные сигналы по измененному сценарию, сообщает Zakon.kz.

Именно это, по мнению исследователей, провоцирует сильные эмоциональные реакции и истерики. Статья опубликована в Journal of Neurodevelopmental Disorders.

В исследовании участвовали 83 ребенка в возрасте от 8 до 12 лет. Половина испытывала дискомфорт от сенсорных раздражителей, другая – нет. Функциональная МРТ показала значимые различия в работе нейронных сетей.

У детей с повышенной чувствительностью активность областей мозга, отвечающих за восприятие внешних стимулов (звука, света, прикосновений), оказалась сниженной. При этом усиливалась работа сетей, связанных с внутренними процессами – контролем импульсов, мыслительной деятельностью и попытками саморегуляции. Ученые считают, что такой "перекос" способен перегружать мозг и приводить к эмоциональным срывам.

У детей без сенсорной перегрузки наблюдалась противоположная картина: внешние сенсорные сети функционировали стабильно, что снижало необходимость задействовать внутренние механизмы.

Сейчас терапия таких нарушений чаще всего основана на постепенном увеличении сенсорной нагрузки. По словам исследователей, новые данные помогут точнее подбирать лечение.

"Нарушения сенсорной обработки объясняют многие поведенческие проблемы в школьном возрасте. Понимая, как работает мозг конкретного ребенка, мы можем персонализировать терапию и сделать ее намного эффективнее", – отметил один из авторов работы, профессор Пратик Мукерджи.

А ранее мы писали о способе, который помогает перестать все откладывать. Подробнее можно узнать здесь.

