Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые часто страдают

Эмоции, страдание, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 05:59 Фото: pexels
Для некоторых знаков любовь подобна сказке. Они верят в родственные души, идеальные отношения и вечную страсть, но именно эти ожидания часто приводят их к разочарованию, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов Mixnews, среди них есть:

Весы

Весы мечтают об идеальном партнере, который удовлетворит все их эмоциональные и эстетические желания. Однако реальность редко соответствует их идеалам, и им часто кажется, что им "чего-то не хватает".

Рыбы

Рыбы, влюбляясь, создают в своих головах целые миры. Их романтизм делает их уязвимыми, поскольку им трудно принять, что любовь не всегда идеальна.

Лев

Львы жаждут большой, яркой и несомненной любви. Сталкиваясь с рутиной и повседневностью, они часто чувствуют себя обделенными вниманием и непонятыми.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые кажутся богатыми даже в бедности.

Аксинья Титова
