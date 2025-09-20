Астрологи назвали знаки зодиака, которые часто страдают

Для некоторых знаков любовь подобна сказке. Они верят в родственные души, идеальные отношения и вечную страсть, но именно эти ожидания часто приводят их к разочарованию, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов Mixnews, среди них есть:

Весы

Весы мечтают об идеальном партнере, который удовлетворит все их эмоциональные и эстетические желания. Однако реальность редко соответствует их идеалам, и им часто кажется, что им "чего-то не хватает".

Рыбы

Рыбы, влюбляясь, создают в своих головах целые миры. Их романтизм делает их уязвимыми, поскольку им трудно принять, что любовь не всегда идеальна.

Лев

Львы жаждут большой, яркой и несомненной любви. Сталкиваясь с рутиной и повседневностью, они часто чувствуют себя обделенными вниманием и непонятыми.

