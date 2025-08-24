Названы знаки зодиака, которые не хотят взрослеть

Кто-то до старости сохраняет детскую непосредственность, кто-то – любовь к приключениям, а кто-то – искреннюю веру в чудо. Представителям некоторых знаков зодиака это совершенно не мешает во взрослой жизни, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, каким знакам зодиака удается навсегда остаться детьми.

Стрелец

Вот уж кто вечный ребенок! Дай ему волю – он до старости будет строить шалаши, драться с другими мальчишками на палках, искать клады под старой липой и доводить до истерики противную соседку с третьего этажа. Впрочем, будем честны: Стрельцы как-то умудряются все это проделывать, даже получив все формальные признаки взрослого и даже солидного человека, от паспорта до троих детей и кресла главного директора всего.

Близнецы

Общительность, бесстрашие и готовность в любой момент или присоединиться к чьей-то игре, или (что еще лучше) устроить свою: больше всего Близнецы похожи на Питера Пэна, мальчишку, который просто взял и отказался взрослеть. Отличная же идея: никаких тебе скучных обязанностей, а только сплошное веселье. А что до последствий, то всегда найдется какая-нибудь Венди, которая все здесь уберет, зашьет порванные штаны и согреет молока на ночь. И ведь всегда, всегда находится.

Рыбы

Даже в глубокой старости Рыбы сохраняют главный дар детства: видеть мир как филиал волшебной сказки и всегда ждать чуда, которое непременно случится, причем, исключительно для них. Рыбы точно знают, что Дед Мороз и правда приносит подарки – просто не всегда их можно разглядеть под елкой, а среди животных точно встречаются те, с которыми можно поговорить, коты, например. Но самое главное, во что верят даже самые взрослые и разочарованные Рыбы, – это то, что все и всегда закончится хорошо.

