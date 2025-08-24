#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Советы

Названы знаки зодиака, которые не хотят взрослеть

Дерево, ночь, человек, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 08:06 Фото: pexels
Кто-то до старости сохраняет детскую непосредственность, кто-то – любовь к приключениям, а кто-то – искреннюю веру в чудо. Представителям некоторых знаков зодиака это совершенно не мешает во взрослой жизни, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, каким знакам зодиака удается навсегда остаться детьми.

Стрелец

Вот уж кто вечный ребенок! Дай ему волю – он до старости будет строить шалаши, драться с другими мальчишками на палках, искать клады под старой липой и доводить до истерики противную соседку с третьего этажа. Впрочем, будем честны: Стрельцы как-то умудряются все это проделывать, даже получив все формальные признаки взрослого и даже солидного человека, от паспорта до троих детей и кресла главного директора всего.

Близнецы

Общительность, бесстрашие и готовность в любой момент или присоединиться к чьей-то игре, или (что еще лучше) устроить свою: больше всего Близнецы похожи на Питера Пэна, мальчишку, который просто взял и отказался взрослеть. Отличная же идея: никаких тебе скучных обязанностей, а только сплошное веселье. А что до последствий, то всегда найдется какая-нибудь Венди, которая все здесь уберет, зашьет порванные штаны и согреет молока на ночь. И ведь всегда, всегда находится.

Рыбы

Даже в глубокой старости Рыбы сохраняют главный дар детства: видеть мир как филиал волшебной сказки и всегда ждать чуда, которое непременно случится, причем, исключительно для них. Рыбы точно знают, что Дед Мороз и правда приносит подарки – просто не всегда их можно разглядеть под елкой, а среди животных точно встречаются те, с которыми можно поговорить, коты, например. Но самое главное, во что верят даже самые взрослые и разочарованные Рыбы, – это то, что все и всегда закончится хорошо.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые всегда думают, что говорят.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали три знака зодиака, которые всегда думают, что говорят
Советы
05:30, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака, которые всегда думают, что говорят
Можно ли распознать ложь по лицу собеседника
Советы
13:06, 23 августа 2025
Можно ли распознать ложь по лицу собеседника
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Советы
09:08, 23 августа 2025
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: