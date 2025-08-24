Названы знаки зодиака, которые не хотят взрослеть
Астрологи Леди Mail рассказали, каким знакам зодиака удается навсегда остаться детьми.
Стрелец
Вот уж кто вечный ребенок! Дай ему волю – он до старости будет строить шалаши, драться с другими мальчишками на палках, искать клады под старой липой и доводить до истерики противную соседку с третьего этажа. Впрочем, будем честны: Стрельцы как-то умудряются все это проделывать, даже получив все формальные признаки взрослого и даже солидного человека, от паспорта до троих детей и кресла главного директора всего.
Близнецы
Общительность, бесстрашие и готовность в любой момент или присоединиться к чьей-то игре, или (что еще лучше) устроить свою: больше всего Близнецы похожи на Питера Пэна, мальчишку, который просто взял и отказался взрослеть. Отличная же идея: никаких тебе скучных обязанностей, а только сплошное веселье. А что до последствий, то всегда найдется какая-нибудь Венди, которая все здесь уберет, зашьет порванные штаны и согреет молока на ночь. И ведь всегда, всегда находится.
Рыбы
Даже в глубокой старости Рыбы сохраняют главный дар детства: видеть мир как филиал волшебной сказки и всегда ждать чуда, которое непременно случится, причем, исключительно для них. Рыбы точно знают, что Дед Мороз и правда приносит подарки – просто не всегда их можно разглядеть под елкой, а среди животных точно встречаются те, с которыми можно поговорить, коты, например. Но самое главное, во что верят даже самые взрослые и разочарованные Рыбы, – это то, что все и всегда закончится хорошо.
