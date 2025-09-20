Астрологи уверены: именно эти знаки ждут важные перемены в ближайшие выходные
Овен (21 марта – 19 апреля)
Для Овнов выходные станут моментом внутреннего пробуждения. Вы сможете осознать, что пора действовать, а не откладывать задуманное. Любое смелое решение в эти дни будет поддержано обстоятельствами и принесет первые результаты быстрее, чем вы ожидаете.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Тельцам предстоит важный поворот в личных делах. Возможно, вы получите новость, которая изменит привычный порядок вещей. Эти выходные помогут вам яснее увидеть свои желания и понять, в каком направлении двигаться дальше.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Для Близнецов выходные откроют новые горизонты. Встречи, разговоры и даже случайные совпадения будут неслучайными и могут стать началом перемен. Не стоит пренебрегать мелочами — именно в них кроются подсказки.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Девам эти дни подарят ощущение, что многое становится на свои места. Вы получите ответы на вопросы, которые давно беспокоили, а вместе с ними — уверенность в завтрашнем дне. Важно доверять себе и не бояться шагать в новое.