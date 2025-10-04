Пять знаков зодиака завершат неделю неожиданными событиями

Астрологи отмечают: завершение недели может преподнести сюрпризы. Для пяти знаков зодиака именно эти выходные станут временем перемен, неожиданных встреч и открытий, которые помогут по-новому взглянуть на привычные вещи, сообщает Zakon.kz.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для Дев выходные обещают быть насыщенными и важными. Вы сможете подвести итоги последних дней и почувствовать, что многое начинает становиться на свои места. Возможно, появится шанс закрыть старый вопрос, который давно тревожил. В отношениях проявите открытость – откровенный разговор окажется полезным и укрепит доверие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов конец недели пройдет под знаком гармонии. Неожиданные обстоятельства помогут вам взглянуть на привычные дела по-другому и найти решение там, где раньше были сомнения. Это хорошее время для общения с близкими: именно сейчас можно наладить то, что долго казалось хрупким. Умение слушать и проявлять мягкость сыграют ключевую роль.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам выходные принесут свежие впечатления. Возможно, появятся неожиданные знакомства или события, которые подарят новые эмоции. Это подходящий момент, чтобы переключиться на то, что вам действительно интересно, и выйти за рамки привычного круга. Не бойтесь экспериментировать – именно так можно открыть новые горизонты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов окончание недели станет временем стабильности с элементами сюрприза. Там, где вы привыкли рассчитывать только на себя, может прийти неожиданная помощь. Это позволит быстрее справиться с делами и освободить время для отдыха. Постарайтесь уделить внимание здоровью: прогулка на свежем воздухе поможет восстановить силы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб выходные будут наполнены вдохновением. События могут развернуться так, что вы получите неожиданный толчок для новых идей или творческих проектов. Возможно, состоится встреча, которая окажет особое влияние на ваше настроение. Главное – не замыкаться в себе и позволить происходящему естественным образом менять ваш ритм.