Советы

Тамара Глоба о солнечном затмении: кто рискует здоровьем и финансами

Солнце, затмение, гороскоп, Тамара Глоба, прогноз , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 18:40 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба в своем Instagram обратилась к подписчикам с предостережением в связи с солнечным затмением, которое произойдет сегодня, 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

Астролог отметила, что противостояние Сатурна усилит влияние затмения и может добавить трудностей в различных сферах жизни.

"Необходима осторожность в пути, финансах, нужно избегать бездумного риска и экстрима. Также важно беречь близких и быть внимательным в рабочих вопросах", – написала Глоба.

Особое внимание, по ее словам, следует уделить здоровью. Она предупредила, что возможны трудности в исцелении, а в критических случаях потребуется радикально избавляться от проблем. Наибольшее влияние затмение окажет на мужчин и людей с хроническими заболеваниями, а также на тех, кто не умеет сдерживать импульсивные поступки.

Астролог подчеркнула, что воздействие затмения может продлиться не менее недели, поэтому важно контролировать эмоции, силы и средства.

"Проверьте свою силу духа и способность проявлять выдержку и терпение", – отметила она.

Глоба также связала событие с церковным праздником – Рождеством Богородицы. По ее словам, этот день символизирует материнскую любовь, терпение и милосердие, которые должны стать примером для всех.

Астрологи отмечали, что ближайшие выходные (20, 21 сентября) станут временем значимых изменений для четырёх знаков зодиака.

Айсулу Омарова
