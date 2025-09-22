#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Советы

Мастер по маникюру раскрыла, как по ногтям узнать все о человеке

секреты, которые скрывают наши ногти, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 20:07 Фото: freepik
Мастер маникюра из Великобритании Моника Стили считает, что ногти и руки клиентов могут рассказать о них гораздо больше, чем кажется, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, по состоянию ногтей она легко определяет, насколько человек следит за гигиеной. Соответствующий пост она выложила в своем TikTok.

"Некоторые приносят с собой следы вчерашнего ужина, косметики, острых чипсов со вторника и даже утренней прогулки с собакой", – рассказывает специалист.

Кроме того, Стили утверждает, что по запаху рук и материала, снимаемого с ногтей, можно понять, курит ли человек, какова чистота его дома, есть ли маленькие дети или неухоженные питомцы, а также насколько часто стираются полотенца.

"Если у клиента безупречная личная гигиена, под ногтями будет чисто, а запах будет только от парфюма", – подытожила Моника.

Ранее мы сообщали, какая осенняя одежда вышла из моды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Двух чиновников уволили в Мангистау из-за азартных игр
20:15, Сегодня
Двух чиновников уволили в Мангистау из-за азартных игр
Вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане
20:03, Сегодня
Вице-президент Meta и Токаев обсудили развитие ИИ в Казахстане
В Семее патрульные нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку
19:53, Сегодня
В Семее патрульные нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: