Мастер по маникюру раскрыла, как по ногтям узнать все о человеке

Мастер маникюра из Великобритании Моника Стили считает, что ногти и руки клиентов могут рассказать о них гораздо больше, чем кажется, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, по состоянию ногтей она легко определяет, насколько человек следит за гигиеной. Соответствующий пост она выложила в своем TikTok.

"Некоторые приносят с собой следы вчерашнего ужина, косметики, острых чипсов со вторника и даже утренней прогулки с собакой", – рассказывает специалист.

Кроме того, Стили утверждает, что по запаху рук и материала, снимаемого с ногтей, можно понять, курит ли человек, какова чистота его дома, есть ли маленькие дети или неухоженные питомцы, а также насколько часто стираются полотенца.

"Если у клиента безупречная личная гигиена, под ногтями будет чисто, а запах будет только от парфюма", – подытожила Моника.

