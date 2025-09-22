Мастер по маникюру раскрыла, как по ногтям узнать все о человеке
Фото: freepik
Мастер маникюра из Великобритании Моника Стили считает, что ногти и руки клиентов могут рассказать о них гораздо больше, чем кажется, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, по состоянию ногтей она легко определяет, насколько человек следит за гигиеной. Соответствующий пост она выложила в своем TikTok.
"Некоторые приносят с собой следы вчерашнего ужина, косметики, острых чипсов со вторника и даже утренней прогулки с собакой", – рассказывает специалист.
Кроме того, Стили утверждает, что по запаху рук и материала, снимаемого с ногтей, можно понять, курит ли человек, какова чистота его дома, есть ли маленькие дети или неухоженные питомцы, а также насколько часто стираются полотенца.
"Если у клиента безупречная личная гигиена, под ногтями будет чисто, а запах будет только от парфюма", – подытожила Моника.
