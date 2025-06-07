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Какой маникюр принесет удачу и успех летом-2025, раскрыла астролог

Какой маникюр принесет удачу и успех летом-2025, раскрыла астролог, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 14:46 Фото: unsplash
Российский астролог Валентина Вильнер рассказала, что маникюр в ассоциирующихся с летом оттенках привлечет финансовое благополучие, удачу и успех с июня по август 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила эксперт "Москве 24", с 7 июня по 3 июля для маникюра и педикюра лучше всего подойдут зеленый, салатовый, оливковый и светло-коричневый оттенки, а также цвет кофе с молоком.

"С 4 по 30 июля помогут привлечь удачу пастельные оттенки голубого, а также серебристый цвет. А с 31 июля по 24 августа для оформления ногтей лучше выбирать красный, оранжевый, желто-оранжевый, желтый и золотой".Валентина Вильнер

С 25 по 31 августа астролог посоветовала использовать лак нюдовых оттенков или бесцветный, либо можно сделать французский маникюр.

"А еще лучше просто дать ногтям отдохнуть и не наносить никакого покрытия".Валентина Вильнер

Также она перечислила самые благоприятные дни для маникюра и педикюра:

  • в июне – 7, 8, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 и 28 числа,
  • в июле – 2, 30 и 31-е,
  • в августе – 1, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 31-е.

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