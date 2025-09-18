Стилист раскрыла, какая осенняя одежда вышла из моды

Британский стилист Лена Аспетт перечислила осенние вещи, которые, по ее мнению, давно вышли из моды, передает Zakon.kz.

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

В первую очередь эксперт рекомендовала отказаться от кардиганов с круглым вырезом и мешковатых вязаных свитеров. Под критику также попали балетки.

Стилист считает устаревшими приталенные тренчи, пальто до колен и короткие пуховики.

"Все эти вещи легко могут вас состарить и никогда не будут универсальными", – отметила Аспетт.

Ранее мы рассказали, как убрать легкие вещи на зиму так, чтобы потом достать и сразу надеть.