Стилист раскрыла, какая осенняя одежда вышла из моды
Фото: freepik
Британский стилист Лена Аспетт перечислила осенние вещи, которые, по ее мнению, давно вышли из моды, передает Zakon.kz.
Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.
В первую очередь эксперт рекомендовала отказаться от кардиганов с круглым вырезом и мешковатых вязаных свитеров. Под критику также попали балетки.
Стилист считает устаревшими приталенные тренчи, пальто до колен и короткие пуховики.
"Все эти вещи легко могут вас состарить и никогда не будут универсальными", – отметила Аспетт.
Ранее мы рассказали, как убрать легкие вещи на зиму так, чтобы потом достать и сразу надеть.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript