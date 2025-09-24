#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Советы

Пяти знакам зодиака Василиса Володина предсказала "золотую полосу" с 25 сентября

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 09:32 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Известный астролог Василиса Володина предрекает в конце сентября успех, удачу в делах и гармонию во всех сферах жизни некоторым знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Она выделила пять знаков, для которых наступает период роста и вдохновения. Это время, когда усилия последних месяцев окупятся, появятся новые возможности в любви, карьере и финансах.

Овен

Для Овнов с 25 сентября открывается время активных перемен и достижений. В работе появятся новые проекты и заслуженное признание. Любовь станет источником радости – отношения стабилизируются или появится интересный роман. В финансовом плане не исключены приятные бонусы и повышение дохода. Совет Володиной – не бояться брать инициативу в свои руки и действовать смело, но с расчетом.

Близнецы

Золотая полоса для них будет связана с расширением круга общения и укреплением деловых связей. Это время для новых знакомств и совместных проектов. В личной жизни возможны романтические сюрпризы и гармония. Звезды советуют уделить внимание своему здоровью и избегать перенапряжения.

Лев

Львы почувствуют прилив творческой энергии и вдохновения. Это отличный период для самовыражения, новых начинаний и укрепления карьерных позиций. В любовных делах звезды обещают взаимопонимание и поддержку. Володина рекомендует не откладывать важные решения и верить в свои силы.

Весы

Весы настраиваются на гармонию и успех в отношениях. Отличное время для примирений и новых романтических историй. В работе появится возможность подняться на новую ступень, а финансовая ситуация улучшится благодаря удачным сделкам или предложениям. Старайтесь сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Козерог

Звезды подготовили для Козерогов поощрение за долгую упорную работу. Период стабильности и роста во всех жизненных сферах. В любовных отношениях наступит новый этап, наполненный теплом и взаимопониманием. Совет – не бояться проявлять эмоции и расширять круг общения.

Период с 25 сентября станет для этих пяти знаков синонимом успеха и новых возможностей. Чтобы удержаться на волне удачи, Володина рекомендует быть активными, открытыми к переменам и сохранять внутреннее равновесие.

А о том, как провести сегодняшний день, 24 сентября, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2025
14:51, 27 августа 2025
Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2025
Зодиакальный энергообмен: гороскоп на 7 февраля
05:40, 07 февраля 2025
Зодиакальный энергообмен: гороскоп на 7 февраля
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
22:39, 23 ноября 2024
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: