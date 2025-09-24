Пяти знакам зодиака Василиса Володина предсказала "золотую полосу" с 25 сентября

Известный астролог Василиса Володина предрекает в конце сентября успех, удачу в делах и гармонию во всех сферах жизни некоторым знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Она выделила пять знаков, для которых наступает период роста и вдохновения. Это время, когда усилия последних месяцев окупятся, появятся новые возможности в любви, карьере и финансах.

Овен

Для Овнов с 25 сентября открывается время активных перемен и достижений. В работе появятся новые проекты и заслуженное признание. Любовь станет источником радости – отношения стабилизируются или появится интересный роман. В финансовом плане не исключены приятные бонусы и повышение дохода. Совет Володиной – не бояться брать инициативу в свои руки и действовать смело, но с расчетом.

Близнецы

Золотая полоса для них будет связана с расширением круга общения и укреплением деловых связей. Это время для новых знакомств и совместных проектов. В личной жизни возможны романтические сюрпризы и гармония. Звезды советуют уделить внимание своему здоровью и избегать перенапряжения.

Лев

Львы почувствуют прилив творческой энергии и вдохновения. Это отличный период для самовыражения, новых начинаний и укрепления карьерных позиций. В любовных делах звезды обещают взаимопонимание и поддержку. Володина рекомендует не откладывать важные решения и верить в свои силы.

Весы

Весы настраиваются на гармонию и успех в отношениях. Отличное время для примирений и новых романтических историй. В работе появится возможность подняться на новую ступень, а финансовая ситуация улучшится благодаря удачным сделкам или предложениям. Старайтесь сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Козерог

Звезды подготовили для Козерогов поощрение за долгую упорную работу. Период стабильности и роста во всех жизненных сферах. В любовных отношениях наступит новый этап, наполненный теплом и взаимопониманием. Совет – не бояться проявлять эмоции и расширять круг общения.

Период с 25 сентября станет для этих пяти знаков синонимом успеха и новых возможностей. Чтобы удержаться на волне удачи, Володина рекомендует быть активными, открытыми к переменам и сохранять внутреннее равновесие.

