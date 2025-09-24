#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 24 сентября: все двери открыты

Гороскоп на 24 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 08:05 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 24 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Дух сотрудничества обычно облегчает жизнь, ваш случай – не исключение. Вовлеките домашних во что-нибудь типа соревнования и вам не придется более тащить на себе весь груз.

Телец

Вы опять заболеете альтруизмом, филантропией и прочей гуманистической холерой. И откуда только у вас силы берутся?

Близнецы

Сегодня у вас может разыграться воображение. Возможно буквально все – от кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой.

Рак

Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай – не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.

Лев

Сосредоточьтесь сегодня на каком-нибудь одном занятии, все, что сверх того – от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников.

Дева

Сегодня вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советам цена?

Весы

Коллектив – великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.

Скорпион

Вы наверняка сделали правильный выбор, однако, вы не сможете убедиться в этом, пока не начнете двигаться в избранном направлении. Решайтесь.

Стрелец

Нынче вы от души повеселитесь, сколь бы скучным не показалось начало дня. Любая дверь будет открыта для вас сегодня.

Козерог

Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать – не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.

Водолей

Вы, подобно Летучему Голландцу, все время в пути, и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.

Рыбы

Сегодня вам грозит раздвоение личности – одна половинка будет требовать активной жизни, другая же предпочтет остаться дома. Вам следует их примирить, а то как бы они друг друга ночью не задушили.

Недавно казахстанская бабушка, у которой 48 внуков раскрыла секрет своей энергии и сил.

