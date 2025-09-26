#АЭС в Казахстане
Советы

Деньги, карьерный рывок, любовь: Василиса Володина дала прогноз на октябрь для всех знаков зодиака

российский астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:32 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогнозом на второй осенний месяц Володина поделилась с pg12.ru 26 сентября.

"Месяц обещает быть динамичным, насыщенным событиями, с акцентом на завершение старых дел и решительные шаги в профессиональной и личной сфере", – отметила Василиса.

Прогноз по знакам зодиака

Овен

  • В фокусе – партнерство, финансы, имущество.
  • Возможны важные сделки и оформление документов.
  • Семейные дела и переезды выходят на первый план.
  • Хорошие отношения почти со всеми, кроме Тельцов и Весов.

Телец

  • Стабильное продвижение в делах, но в своем темпе.
  • 9-15 октября – охлаждение в романтике.
  • Вторая половина месяца – рост доходов и новые проекты.
  • Друзья периода: Близнецы, Раки, Стрельцы. Сложности с Овнами, Козерогами и Рыбами.

Близнецы

  • Месяц очень деловой, повышенный темп жизни.
  • Возможны хорошие доходы, но деньги лучше инвестировать в дом и семью.
  • Романтика практична и связана с деловыми контактами.
  • Удачны союзы с Тельцами, Весами и Скорпионами, напряжение со своими "собратьями" –Близнецами.

Рак

  • Склонность к уюту и заботе о доме.
  • Поддержка Венеры и Юпитера даст новые знакомства (6-10 октября).
  • С 14 по 20 октября – борьба за лидерство в семье.
  • Конец месяца связан с приятными событиями и детьми.
  • Легче общаться с Тельцами, Весами, Козерогом и Водолеем.

Лев

  • Финансовое выравнивание и поддержка от судьбы.
  • 14-20 октября – ощущение неопределенности будущего.
  • Последняя декада принесет ясность и энергию для движения.
  • Поддержка – от Овнов и Львов, сложные контакты с Раками, Стрельцами, Водолеями и Рыбами.

Дева

  • Октябрь деловой, но перегруженный задачами.
  • В середине месяца – поездки, защита своих позиций, обучение.
  • Конец месяца подарит поддержку любимых и новые перспективные знакомства.
  • Можно рассчитывать на Овнов, Скорпионов и Рыб.

Весы

  • Октябрь – их время яркости и признания.
  • С 9 по 15 октября – внимательность к контрактам, возможен обман.
  • С середины месяца усиление притягательности, удачные контакты.
  • Легко с Близнецами, Раками и Стрельцами, трудности с Овнами, Козерогами, Водолеями и Рыбами.

Скорпион

  • С самого начала месяца внешнее давление и необходимость отстаивать позицию.
  • Хорошее время для любви – новые встречи, поездки, обучение.
  • Вторая половина октября подарит энергию и завершение многих дел.
  • Удача со всеми знаками, кроме Тельца, Весов и Водолея.

Стрелец

  • Рост популярности, обаяние влияет на карьеру.
  • 6-10 октября – удачное время для налоговых и финансовых решений.
  • Личная жизнь оживляется через деловые связи.
  • В середине октября – риск необдуманных поступков.
  • Благоприятные союзы с Козерогом, Водолеем, Тельцом и Весами.

Козерог

  • Успех в профессиональном окружении, но начальство может ревновать.
  • Дома – напряжение из-за занятости на работе.
  • Конец месяца – ожидаемое признание и награды.
  • Благоприятны Рак и Рыбы, избегайте общения с Тельцами и Весами.

Водолей

  • Октябрь требователен к подготовке к любой деятельности.
  • Работа занимает главенствующее место, отдача будет ближе к концу месяца.
  • Последние дни октября способны стать триумфом.
  • Хорошие контакты с Близнецами, Раками, Рыбами. Слишком непросто с Тельцами и Весами.

Рыбы

  • Начало месяца жесткое, с ограничениями и обязанностями.
  • 6-10 октября – гармоничные дни для отношений.
  • В конце месяца – желание действовать, но важно оценивать реальность.
  • Одиноким Рыбам возможны судьбоносные встречи.
  • Легко с Козерогами и Водолеями, сложно со Львами, Тельцами и Рыбами.

Общие тенденции октября 2025

  • Завершение процессов, начатых в январе-феврале и апреле-июле 2025 года.
  • 6 октября – "режим детектора лжи": осторожнее с откровенностью, избегайте лишних сообщений.
  • 9-15 октября – напряжения в личных отношениях, проверки чувств на прочность.
  • Вторая половина месяца – прилив энергии, благоприятное время для активных действий.
  • 3-я декада октября – сильный карьерный рывок, но все важные дела желательно решать до 28-го числа.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:32
Гороскоп на 26 сентября: тишина скажет больше

Ранее Василиса Володина назвала четыре знака зодиака, для представителей которых осенью настанет период настоящего денежного изобилия, когда на них буквально свалятся деньги. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
