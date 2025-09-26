Деньги, карьерный рывок, любовь: Василиса Володина дала прогноз на октябрь для всех знаков зодиака

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогнозом на второй осенний месяц Володина поделилась с pg12.ru 26 сентября.

"Месяц обещает быть динамичным, насыщенным событиями, с акцентом на завершение старых дел и решительные шаги в профессиональной и личной сфере", – отметила Василиса.

Прогноз по знакам зодиака

Овен

В фокусе – партнерство, финансы, имущество.

Возможны важные сделки и оформление документов.

Семейные дела и переезды выходят на первый план.

Хорошие отношения почти со всеми, кроме Тельцов и Весов.

Телец

Стабильное продвижение в делах, но в своем темпе.

9-15 октября – охлаждение в романтике.

Вторая половина месяца – рост доходов и новые проекты.

Друзья периода: Близнецы, Раки, Стрельцы. Сложности с Овнами, Козерогами и Рыбами.

Близнецы

Месяц очень деловой, повышенный темп жизни.

Возможны хорошие доходы, но деньги лучше инвестировать в дом и семью.

Романтика практична и связана с деловыми контактами.

Удачны союзы с Тельцами, Весами и Скорпионами, напряжение со своими "собратьями" –Близнецами.

Рак

Склонность к уюту и заботе о доме.

Поддержка Венеры и Юпитера даст новые знакомства (6-10 октября).

С 14 по 20 октября – борьба за лидерство в семье.

Конец месяца связан с приятными событиями и детьми.

Легче общаться с Тельцами, Весами, Козерогом и Водолеем.

Лев

Финансовое выравнивание и поддержка от судьбы.

14-20 октября – ощущение неопределенности будущего.

Последняя декада принесет ясность и энергию для движения.

Поддержка – от Овнов и Львов, сложные контакты с Раками, Стрельцами, Водолеями и Рыбами.

Дева

Октябрь деловой, но перегруженный задачами.

В середине месяца – поездки, защита своих позиций, обучение.

Конец месяца подарит поддержку любимых и новые перспективные знакомства.

Можно рассчитывать на Овнов, Скорпионов и Рыб.

Весы

Октябрь – их время яркости и признания.

С 9 по 15 октября – внимательность к контрактам, возможен обман.

С середины месяца усиление притягательности, удачные контакты.

Легко с Близнецами, Раками и Стрельцами, трудности с Овнами, Козерогами, Водолеями и Рыбами.

Скорпион

С самого начала месяца внешнее давление и необходимость отстаивать позицию.

Хорошее время для любви – новые встречи, поездки, обучение.

Вторая половина октября подарит энергию и завершение многих дел.

Удача со всеми знаками, кроме Тельца, Весов и Водолея.

Стрелец

Рост популярности, обаяние влияет на карьеру.

6-10 октября – удачное время для налоговых и финансовых решений.

Личная жизнь оживляется через деловые связи.

В середине октября – риск необдуманных поступков.

Благоприятные союзы с Козерогом, Водолеем, Тельцом и Весами.

Козерог

Успех в профессиональном окружении, но начальство может ревновать.

Дома – напряжение из-за занятости на работе.

Конец месяца – ожидаемое признание и награды.

Благоприятны Рак и Рыбы, избегайте общения с Тельцами и Весами.

Водолей

Октябрь требователен к подготовке к любой деятельности.

Работа занимает главенствующее место, отдача будет ближе к концу месяца.

Последние дни октября способны стать триумфом.

Хорошие контакты с Близнецами, Раками, Рыбами. Слишком непросто с Тельцами и Весами.

Рыбы

Начало месяца жесткое, с ограничениями и обязанностями.

6-10 октября – гармоничные дни для отношений.

В конце месяца – желание действовать, но важно оценивать реальность.

Одиноким Рыбам возможны судьбоносные встречи.

Легко с Козерогами и Водолеями, сложно со Львами, Тельцами и Рыбами.

Общие тенденции октября 2025

Завершение процессов, начатых в январе-феврале и апреле-июле 2025 года.

6 октября – "режим детектора лжи": осторожнее с откровенностью, избегайте лишних сообщений.

9-15 октября – напряжения в личных отношениях, проверки чувств на прочность.

Вторая половина месяца – прилив энергии, благоприятное время для активных действий.

3-я декада октября – сильный карьерный рывок, но все важные дела желательно решать до 28-го числа.

