Деньги, карьерный рывок, любовь: Василиса Володина дала прогноз на октябрь для всех знаков зодиака
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогнозом на второй осенний месяц Володина поделилась с pg12.ru 26 сентября.
"Месяц обещает быть динамичным, насыщенным событиями, с акцентом на завершение старых дел и решительные шаги в профессиональной и личной сфере", – отметила Василиса.
Прогноз по знакам зодиака
Овен
- В фокусе – партнерство, финансы, имущество.
- Возможны важные сделки и оформление документов.
- Семейные дела и переезды выходят на первый план.
- Хорошие отношения почти со всеми, кроме Тельцов и Весов.
Телец
- Стабильное продвижение в делах, но в своем темпе.
- 9-15 октября – охлаждение в романтике.
- Вторая половина месяца – рост доходов и новые проекты.
- Друзья периода: Близнецы, Раки, Стрельцы. Сложности с Овнами, Козерогами и Рыбами.
Близнецы
- Месяц очень деловой, повышенный темп жизни.
- Возможны хорошие доходы, но деньги лучше инвестировать в дом и семью.
- Романтика практична и связана с деловыми контактами.
- Удачны союзы с Тельцами, Весами и Скорпионами, напряжение со своими "собратьями" –Близнецами.
Рак
- Склонность к уюту и заботе о доме.
- Поддержка Венеры и Юпитера даст новые знакомства (6-10 октября).
- С 14 по 20 октября – борьба за лидерство в семье.
- Конец месяца связан с приятными событиями и детьми.
- Легче общаться с Тельцами, Весами, Козерогом и Водолеем.
Лев
- Финансовое выравнивание и поддержка от судьбы.
- 14-20 октября – ощущение неопределенности будущего.
- Последняя декада принесет ясность и энергию для движения.
- Поддержка – от Овнов и Львов, сложные контакты с Раками, Стрельцами, Водолеями и Рыбами.
Дева
- Октябрь деловой, но перегруженный задачами.
- В середине месяца – поездки, защита своих позиций, обучение.
- Конец месяца подарит поддержку любимых и новые перспективные знакомства.
- Можно рассчитывать на Овнов, Скорпионов и Рыб.
Весы
- Октябрь – их время яркости и признания.
- С 9 по 15 октября – внимательность к контрактам, возможен обман.
- С середины месяца усиление притягательности, удачные контакты.
- Легко с Близнецами, Раками и Стрельцами, трудности с Овнами, Козерогами, Водолеями и Рыбами.
Скорпион
- С самого начала месяца внешнее давление и необходимость отстаивать позицию.
- Хорошее время для любви – новые встречи, поездки, обучение.
- Вторая половина октября подарит энергию и завершение многих дел.
- Удача со всеми знаками, кроме Тельца, Весов и Водолея.
Стрелец
- Рост популярности, обаяние влияет на карьеру.
- 6-10 октября – удачное время для налоговых и финансовых решений.
- Личная жизнь оживляется через деловые связи.
- В середине октября – риск необдуманных поступков.
- Благоприятные союзы с Козерогом, Водолеем, Тельцом и Весами.
Козерог
- Успех в профессиональном окружении, но начальство может ревновать.
- Дома – напряжение из-за занятости на работе.
- Конец месяца – ожидаемое признание и награды.
- Благоприятны Рак и Рыбы, избегайте общения с Тельцами и Весами.
Водолей
- Октябрь требователен к подготовке к любой деятельности.
- Работа занимает главенствующее место, отдача будет ближе к концу месяца.
- Последние дни октября способны стать триумфом.
- Хорошие контакты с Близнецами, Раками, Рыбами. Слишком непросто с Тельцами и Весами.
Рыбы
- Начало месяца жесткое, с ограничениями и обязанностями.
- 6-10 октября – гармоничные дни для отношений.
- В конце месяца – желание действовать, но важно оценивать реальность.
- Одиноким Рыбам возможны судьбоносные встречи.
- Легко с Козерогами и Водолеями, сложно со Львами, Тельцами и Рыбами.
Общие тенденции октября 2025
- Завершение процессов, начатых в январе-феврале и апреле-июле 2025 года.
- 6 октября – "режим детектора лжи": осторожнее с откровенностью, избегайте лишних сообщений.
- 9-15 октября – напряжения в личных отношениях, проверки чувств на прочность.
- Вторая половина месяца – прилив энергии, благоприятное время для активных действий.
- 3-я декада октября – сильный карьерный рывок, но все важные дела желательно решать до 28-го числа.
