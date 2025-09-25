#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи перечислили самые ответственные знаки зодиака

Поддержка, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 08:19 Фото: pexels
Некоторые знаки зодиака выделяются своей надежностью и ответственностью. Доверяя им задачу, вы знаете, что они выполнят ее добросовестно и в срок. Они держат все под контролем, строят планы и редко подводят, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews назвали три знака зодиака, которые являются синонимами ответственности.

Козерог

Козероги серьезно относятся ко всем своим обязанностям. Дисциплина и целеустремленность делают их людьми, которые никогда не отступают перед трудностями. Если Козероги берутся за дело, они доведут его до конца и на самом высоком уровне. Их чувство порядка и организованности часто позволяет им выступать в роли лидера или человека, который держит все нити в своих руках.

Дева

Девы обращают внимание на детали и ничего не оставляют на волю случая. Их ответственность проявляется в повседневных мелочах: ​​от тщательного планирования своих дел до помощи другим в случае необходимости. Если вам нужен партнер или коллега, который всегда выкладывается на все 100%, Девы – правильный выбор. Они просто обожают, когда все идет как надо.

Телец

Тельцы известны своей стабильностью и спокойствием. Если они что-то обещают, будьте уверены, что они это выполнят. Их практичный взгляд на жизнь и стремление к безопасности побуждают их всегда быть ответственными как перед собой, так и перед другими. Они не любят лишнего хаоса и драмы, поэтому часто берут на себя роль успокаивающих и восстанавливающих порядок людей.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые тратят слишком много на мелочи.

Аксинья Титова
