Миссия: какое предназначение по дате рождения

Дата рождения не только рассказывает о чертах характера и прогнозах на ближайшее будущее. Специалисты смогут рассказать предназначение каждого, согласно месяцу рождения, сообщает Zakon.kz.

Январь – лидерство

Быть первым среди равных – непростое дело. Но для тех, кто родился в январе – это настоящее предназначение свыше. Осознайте свою сильную лидерскую черту и вдохновляйте собой окружающих! Для этого развивайте навыки коммуникации и учитесь ораторскому искусству. Это обязательно пригодится на вашем пути "вожака".

Февраль – интуиция

Там, где другие побеждают силой и логикой, вы побеждаете чутьем. Шестое чувство – не мистический дар, а сложение природной интуитивности, эмпатичности и чувствительности. Примите себя такой, и помните ваша главная сила – это ваш внутренний мир.

Март – сексуальность

Каждый из нас сочетает в себе мужские и женские черты характера. Но природный дар женщин, родившихся в марте – быть женщиной. Сексуальность, гедонистичность, хозяйственность – основа вашей силы. Развивайте свою феминную сторону и, поверьте, результаты вас удивят.

Апрель – трудолюбие

Трудолюбие – ценное качество в мире карьерных взлетов и достижений. Если большинство делает ставку на амбициозность и харизму, оставайтесь собой. Развивайте в себе ответственность, точность и усидчивость. Они не оставят вас без желаемых бенефитов!

Май – мудрость

Духовное богатство – не единственная ваша сильная сторона. Родившиеся в мае от природы осознанные люди. Они способны принимать иные точки зрения и оценивать ситуацию беспристрастно и объективно. Не держите эти навыки при себе, часть вашего предназначения – делиться мудростью с другими.

Июнь – дружелюбие

Друзья – сила и опора тех, кто родился в июне. Если вы по сей день не решаетесь углубиться в отношения с интересными людьми, пусть это для вас будет знак. Проводите больше времени в общении, не скрывайте свое обаяние и будьте открытыми. Важно не забыть о своей независимости и индивидуальности. Дружите, но оставайтесь собой!

Июль – амбициозность

Целеустремленность – качество, без которого не обходится ни одна история успеха в профессии и личной жизни. Если "горы свернуть" – не совсем о вас, начните с маленьких камешков. Ставьте себе маленькие задачи большой цели, и тогда результат не заставит себя долго ждать!

Август – логика

Родившимся в августе предназначено найти баланс в двух вещах – эмоциональность и логика. Там, где сердце велит поддаться, вам следует включить логику. И наоборот. Избегайте крайностей, не делите мир на черное и белое и выстраивайте свой взгляд на все. Тогда он покажется не таким уж и хаотичным.

Сентябрь – любознательность

Тяга к неизведанному – сила, которой вам не стоит сопротивляться. Любознательность станет настоящим бустером, если чаще оставаться наедине с собой и погружаться в анализ окружающего. И если одной ногой вы находитесь в интровертной реальности, то вторую держите в материальном мире. Ищите гармоничное сочетание двух полюсов вашей личности.

Октябрь – оптимизм

Каждый из нас ежедневно преодолевает лень, тягу к удовольствиям и пассивность. Кто-то выигрывает бой и побеждает, а кто-то остается наедине с внутренними демонами. Миссия по месяцу рождения – сохранять оптимизм даже в самых безвыходных ситуациях. Верьте с свою удачу и выше нос!

Ноябрь – спорт

Как работать с природной агрессивностью тем, кто родился в ноябре? Сбрасывать эмоциональный балласт в спорте. Получасовая пробежка, жим ногами или часовое занятие йогой – не столь важно. Главное – не сидеть на месте. Физическая сила обязательно наполнит вас и подарит ощущение могущества.

Декабрь – креативность

Очередной раз пошли за черной водолазкой, но вернулись домой с разноцветной панамой? Не спешите себя ругать. Нестандартность – ваш ключ в поисках себя. Поможет развить природный дар творчество и духовные практики (медитация, йога). Уделяйте особенное внимание своему ментальном здоровью. И не бойтесь быть не такой, как все!

Материал: Bazaar.kz

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