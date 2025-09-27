30 сентября – День Веры, Надежды и Любви: народные традиции и запреты
Интересно, что в народе этот день также называли Бабьи именины, поскольку считалось, что он особенно значим для женщин. Именины, согласно данным "Вокруг света", праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели.
Что можно делать
- День считается благоприятным для добрых дел, особенно для помощи пожилым, больным и тем, кто в ней нуждается. Считается, что добрые поступки в этот день многократно вернутся к человеку.
- 30 сентября стоит провести в кругу семьи, обсуждая важные вопросы и оказывая поддержку друг другу. Считалось, что семейное единение в этот день укрепляет родственные узы.
- В этот день было принято угощать родных блюдами из осеннего урожая, особенно капустными пирогами.
Что нельзя
- Не устраивайте шумных праздников и застолий.
- Не занимайтесь тяжелым физическим трудом. В этот день старались избегать тяжелой работы, считая, что она может привести к утомлению и неудачам.
- Не ругайтесь и не сквернословьте. Ссоры и грубые слова на этот день считались особенно вредными, так как могли нарушить гармонию в семье.
- Не жалуйтесь на судьбу. Считалось, что жалобы могут привлечь в жизнь новые испытания и беды.
Также, как и в любой другой праздник, существовали приметы.
- Дождливая погода предвещала затяжную осень и сырую зиму.
- Если день теплый и безветренный, то зима будет умеренной и не слишком морозной.
- Если утром на траве лежит роса, то впереди еще несколько сухих дней.
Как говорится в публикации издания "Без формата", сон в ночь на 30 сентября может указать на лишние и ненужные вещи в вашей жизни, которые мешают и постоянно ставят палки в колеса.
Еще известно, что рожденные в этот день часто находятся в поисках истины. В том или ином деле стараются добраться до правды. Не любят носить "розовые очки" и быть в заблуждении, придерживаются максимального реализма и трезвого мышления, без фантазий и "воздушных замков".
