30 сентября – День Веры, Надежды и Любви: народные традиции и запреты

30 сентября в народном календаре отмечается день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот день связан с почитанием четырех святых, символизирующих важные добродетели – веру, надежду, любовь и мудрость, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что в народе этот день также называли Бабьи именины, поскольку считалось, что он особенно значим для женщин. Именины, согласно данным "Вокруг света", праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели.

Что можно делать

День считается благоприятным для добрых дел, особенно для помощи пожилым, больным и тем, кто в ней нуждается. Считается, что добрые поступки в этот день многократно вернутся к человеку.

30 сентября стоит провести в кругу семьи, обсуждая важные вопросы и оказывая поддержку друг другу. Считалось, что семейное единение в этот день укрепляет родственные узы.

В этот день было принято угощать родных блюдами из осеннего урожая, особенно капустными пирогами.

Что нельзя

Не устраивайте шумных праздников и застолий.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом. В этот день старались избегать тяжелой работы, считая, что она может привести к утомлению и неудачам.

Не ругайтесь и не сквернословьте. Ссоры и грубые слова на этот день считались особенно вредными, так как могли нарушить гармонию в семье.

Не жалуйтесь на судьбу. Считалось, что жалобы могут привлечь в жизнь новые испытания и беды.

Также, как и в любой другой праздник, существовали приметы.

Дождливая погода предвещала затяжную осень и сырую зиму.

Если день теплый и безветренный, то зима будет умеренной и не слишком морозной.

Если утром на траве лежит роса, то впереди еще несколько сухих дней.

Как говорится в публикации издания "Без формата", сон в ночь на 30 сентября может указать на лишние и ненужные вещи в вашей жизни, которые мешают и постоянно ставят палки в колеса.

Еще известно, что рожденные в этот день часто находятся в поисках истины. В том или ином деле стараются добраться до правды. Не любят носить "розовые очки" и быть в заблуждении, придерживаются максимального реализма и трезвого мышления, без фантазий и "воздушных замков".

Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, что некоторые знаки зодиака были рождены именно для того, чтобы превращать жизнь окружающих людей в праздник.