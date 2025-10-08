#АЭС в Казахстане
Советы

Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября

дорога, закат, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:50 Фото: pexels
В народном календаре праздник 9 октября носит название "Иван Путник", он связан с покровительством святого Иоанна Богослова всем, кто отправляется в дорогу. В 2025 году дата выпадает на четверг, сообщает Zakon.kz.

Также 9 октября именовали "Иван Богослов", "Иван Осенний", "Шептун покровный" или просто "Путник".

Что нельзя делать 9 октября

Народная традиция строго регламентировала поведение 9 октября, подчеркивая духовную значимость праздника. Любое несоблюдение запретов считалось не просто нарушением, а источником бед и несчастий в будущем.

Так, в этот день особенно возбранялось сквернословить и ругаться. Брань считалась особенно разрушительной.

Что еще нельзя делать:

  • употреблять алкоголь и переедать;
  • отказывать в милостыне;
  • носить чужую обувь – есть риск "примерить" чужую судьбу, навлечь на себя не свои беды и болезни;
  • брать в руки острые предметы – нож, игла или шило в руках в этот день предвещали ссоры, конфликты и возможные травмы;
  • заниматься тяжелым физическим трудом после обеда – можно "притянуть" на себя 40 бед;
  • употреблять чеснок и лук – это может вызвать ночные кошмары и болезни;
  • проводить венчание или свадьбу – брак, заключенный в этот день, считали несчастливым и скоротечным, праздник следовало проводить в размышлениях и молитве, избегая шумных торжеств.

Приметы

В старину, как говорится в публикации издания "Известия", наблюдали за природой, чтобы определить, какой будет погода в зимние месяцы:

  • первый снег 9 октября – зима наступит через 40 дней;
  • розовое небо вечером – к доброй погоде;
  • ветер после затишья – к осадкам;
  • белая туча на закате – к ненастью;
  • дождь и снег одновременно – в январе будет оттепель;
  • мыши прячут траву в норы – к суровой зиме;
  • яркие звезды ночью – к потеплению, тусклые – к снегопаду.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:50
4 октября – Кондрат и Ипат: день, когда труд спасает от бедности

Ранее мы сообщали, что писательница из США Дженнифер Арментроут накануне Хэллоуина вместе с брендом соусов Hellmann’s представила книгу "Первобытная кровь и кости".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
