Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября
В народном календаре праздник 9 октября носит название "Иван Путник", он связан с покровительством святого Иоанна Богослова всем, кто отправляется в дорогу. В 2025 году дата выпадает на четверг, сообщает Zakon.kz.
Также 9 октября именовали "Иван Богослов", "Иван Осенний", "Шептун покровный" или просто "Путник".
Что нельзя делать 9 октября
Народная традиция строго регламентировала поведение 9 октября, подчеркивая духовную значимость праздника. Любое несоблюдение запретов считалось не просто нарушением, а источником бед и несчастий в будущем.
Так, в этот день особенно возбранялось сквернословить и ругаться. Брань считалась особенно разрушительной.
Что еще нельзя делать:
- употреблять алкоголь и переедать;
- отказывать в милостыне;
- носить чужую обувь – есть риск "примерить" чужую судьбу, навлечь на себя не свои беды и болезни;
- брать в руки острые предметы – нож, игла или шило в руках в этот день предвещали ссоры, конфликты и возможные травмы;
- заниматься тяжелым физическим трудом после обеда – можно "притянуть" на себя 40 бед;
- употреблять чеснок и лук – это может вызвать ночные кошмары и болезни;
- проводить венчание или свадьбу – брак, заключенный в этот день, считали несчастливым и скоротечным, праздник следовало проводить в размышлениях и молитве, избегая шумных торжеств.
Приметы
В старину, как говорится в публикации издания "Известия", наблюдали за природой, чтобы определить, какой будет погода в зимние месяцы:
- первый снег 9 октября – зима наступит через 40 дней;
- розовое небо вечером – к доброй погоде;
- ветер после затишья – к осадкам;
- белая туча на закате – к ненастью;
- дождь и снег одновременно – в январе будет оттепель;
- мыши прячут траву в норы – к суровой зиме;
- яркие звезды ночью – к потеплению, тусклые – к снегопаду.
