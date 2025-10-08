Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября

В народном календаре праздник 9 октября носит название "Иван Путник", он связан с покровительством святого Иоанна Богослова всем, кто отправляется в дорогу. В 2025 году дата выпадает на четверг, сообщает Zakon.kz.

Также 9 октября именовали "Иван Богослов", "Иван Осенний", "Шептун покровный" или просто "Путник".

Что нельзя делать 9 октября

Народная традиция строго регламентировала поведение 9 октября, подчеркивая духовную значимость праздника. Любое несоблюдение запретов считалось не просто нарушением, а источником бед и несчастий в будущем.

Так, в этот день особенно возбранялось сквернословить и ругаться. Брань считалась особенно разрушительной.

Что еще нельзя делать:

употреблять алкоголь и переедать;

отказывать в милостыне;

носить чужую обувь – есть риск "примерить" чужую судьбу, навлечь на себя не свои беды и болезни;

брать в руки острые предметы – нож, игла или шило в руках в этот день предвещали ссоры, конфликты и возможные травмы;

заниматься тяжелым физическим трудом после обеда – можно "притянуть" на себя 40 бед;

употреблять чеснок и лук – это может вызвать ночные кошмары и болезни;

проводить венчание или свадьбу – брак, заключенный в этот день, считали несчастливым и скоротечным, праздник следовало проводить в размышлениях и молитве, избегая шумных торжеств.

Приметы

В старину, как говорится в публикации издания "Известия", наблюдали за природой, чтобы определить, какой будет погода в зимние месяцы:

первый снег 9 октября – зима наступит через 40 дней;

розовое небо вечером – к доброй погоде;

ветер после затишья – к осадкам;

белая туча на закате – к ненастью;

дождь и снег одновременно – в январе будет оттепель;

мыши прячут траву в норы – к суровой зиме;

яркие звезды ночью – к потеплению, тусклые – к снегопаду.

