#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Советы

Названы знаки зодиака, чья жизнь облегчится после тяжелого лета

Небо, облегчение, головной убор, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 05:20 Фото: pexels
Лето 2025 года принесло с собой волну тяжелых астрологических событий. Для некоторых знаков зодиака этот сезон ощущался как подъем в гору – полный задержек, препятствий и эмоционального груза, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews прогнозируют, что теперь все изменится. Тучи рассеиваются, и для трех знаков зодиака жизнь станет заметно светлее. Вскоре они обнаружат, что вступают в главу, наполненную долгожданным облегчением.

Овен

Прошедшее лето, возможно, показалось вам долгим и трудным испытанием. Поскольку Сатурн, планета дисциплины, структуры и ограничений, большую часть сезона находился в вашем знаке, вы, вероятно, ощущали на себе груз ответственности. Сейчас наступает перемена.

Тяжесть начнет отступать, давая вам возможность дышать свободнее. Вы вновь обретете свой природный энтузиазм и обретете более четкое понимание цели. Этот переход также открывает путь к новым начинаниям. На горизонте может появиться новая романтическая связь, а захватывающий творческий проект может покорить ваше сердце.

Скорпион

Последние месяцы, возможно, казались вам бесконечной полосой препятствий, проверяющей ваше терпение, энергию и даже стойкость. Лето принесло с собой немало трудностей, заставив вас столкнуться с задержками, разочарованиями и ситуациями, которые просто выматывали вас. 

Грядущие недели приглашают вас вновь обрести радость. Вас ждут захватывающие встречи, новый прилив энергии в общении, возможности для смеха и общения. В особенности, ваша личная жизнь обещает больше тепла и удовлетворения. Независимо от того, серьезны ли вы уже или ждете искры, ожидайте более крепких связей и моментов, которые напомнят вам, что любовь стоит риска.

Рак

Хотя прошедшее лето и стало испытанием для вашего терпения, вы перенесли его с большим достоинством, чем многие другие знаки. Благодаря щедрому и защитному влиянию Юпитера, трудности, тяготившие других, не тяготили вас так же сильно.

Будь то путешествия, насыщенный опыт или карьерный рост, октябрь и последующие месяцы обещают быть особенно интересными. Жизнь подталкивает вас выйти из зоны комфорта. Вселенная просит вас чаще говорить "да". Ключевая встреча может даже изменить направление вашего профессионального пути – появится кто-то влиятельный, предложивший руководство, связи или возможность, которая изменит вашу жизнь.

Ранее астрологи назвали главных ипохондриков среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака
06:29, 09 августа 2024
Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака
Срочные советы на июнь-2023: чего ожидать каждому знаку зодиака
09:21, 02 июня 2023
Срочные советы на июнь-2023: чего ожидать каждому знаку зодиака
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: