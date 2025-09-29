Названы знаки зодиака, чья жизнь облегчится после тяжелого лета

Лето 2025 года принесло с собой волну тяжелых астрологических событий. Для некоторых знаков зодиака этот сезон ощущался как подъем в гору – полный задержек, препятствий и эмоционального груза, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews прогнозируют, что теперь все изменится. Тучи рассеиваются, и для трех знаков зодиака жизнь станет заметно светлее. Вскоре они обнаружат, что вступают в главу, наполненную долгожданным облегчением.

Овен

Прошедшее лето, возможно, показалось вам долгим и трудным испытанием. Поскольку Сатурн, планета дисциплины, структуры и ограничений, большую часть сезона находился в вашем знаке, вы, вероятно, ощущали на себе груз ответственности. Сейчас наступает перемена.

Тяжесть начнет отступать, давая вам возможность дышать свободнее. Вы вновь обретете свой природный энтузиазм и обретете более четкое понимание цели. Этот переход также открывает путь к новым начинаниям. На горизонте может появиться новая романтическая связь, а захватывающий творческий проект может покорить ваше сердце.

Скорпион

Последние месяцы, возможно, казались вам бесконечной полосой препятствий, проверяющей ваше терпение, энергию и даже стойкость. Лето принесло с собой немало трудностей, заставив вас столкнуться с задержками, разочарованиями и ситуациями, которые просто выматывали вас.

Грядущие недели приглашают вас вновь обрести радость. Вас ждут захватывающие встречи, новый прилив энергии в общении, возможности для смеха и общения. В особенности, ваша личная жизнь обещает больше тепла и удовлетворения. Независимо от того, серьезны ли вы уже или ждете искры, ожидайте более крепких связей и моментов, которые напомнят вам, что любовь стоит риска.

Рак

Хотя прошедшее лето и стало испытанием для вашего терпения, вы перенесли его с большим достоинством, чем многие другие знаки. Благодаря щедрому и защитному влиянию Юпитера, трудности, тяготившие других, не тяготили вас так же сильно.

Будь то путешествия, насыщенный опыт или карьерный рост, октябрь и последующие месяцы обещают быть особенно интересными. Жизнь подталкивает вас выйти из зоны комфорта. Вселенная просит вас чаще говорить "да". Ключевая встреча может даже изменить направление вашего профессионального пути – появится кто-то влиятельный, предложивший руководство, связи или возможность, которая изменит вашу жизнь.

