Советы

Семь пород собак для тех, кто не хочет быть как все

немецкий шпиц, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44 Фото: Instagram/olympicspirit_nsk
Есть "общественные" породы собак: их знают практически все, видели или хотя бы слышали о них. А есть такие, о которых не слышали даже заядлые любители животных, сообщает Zakon.kz.

На формирование популярности породы влияет не только ее характер, но и культурный фон: фильмы, книги и медиа могут создать романтизированный образ, благодаря которому спрос на определенную собаку резко растет. Однако существуют уникальные породы, которые остаются в тени, несмотря на свои удивительные качества.

Приведем топ-7 таких редких пород собак

1. Исландская овчарка

исландская овчарка, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

Эти собаки считаются настоящим культурным символом своей страны. Когда-то они активно помогали пастухам перегонять овец, а сегодня славятся удивительной общительностью и любовью к человеку. Исландская овчарка нуждается в постоянном контакте с хозяином, поэтому она плохо переносит одиночество.

2. Американский эскимосский шпиц

американский эскимосский шпиц, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

Эта порода напоминает пушистую белую игрушку, но обманчиво считать ее только декоративной. Эскимосские шпицы прекрасно совмещают в себе качества надежного охранника и ласкового компаньона. Они хорошо чувствуют себя в квартире, быстро привыкают к распорядку семьи и легко поддаются дрессировке.

3. Леонбергер

леонбергер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

Впечатляющих размеров собаки, которые веками использовались для охраны домов и территорий. При этом внутри семьи эти собаки ведут себя сдержанно и проявляют уважение к хозяевам, что делает их надежными защитниками и преданными друзьями, пишет "Правда.ру".

4. Тибетский спаниель

тибетский спаниель, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

В далеком прошлом тибетские монастыри доверяли этим собакам роль "звоночков". Они не участвовали в охране напрямую, но звонким и настойчивым лаем предупреждали монахов о приближении чужаков. Сегодня тибетских спаниелей ценят за дружелюбие, уравновешенный характер и способность быть рядом с человеком в любых обстоятельствах.

5. Глен оф Имаал терьер

глен оф имаал терьер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

Собаки выведены в Ирландии. Они известны дружелюбным характером и вместе с тем решимостью защитить хозяина в случае угрозы. Они не нападают первыми, но всегда готовы громким лаем отпугнуть нарушителя. Именно поэтому их ценят как надежных спутников для семьи.

6. Норвежский бухунд

норвежский бухунд, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

Некрупные, но крепкие и очень энергичные собаки. Бухунд отлично переносит холод, поэтому особенно комфортно чувствует себя в северном климате. В жаркое время года собаку лучше беречь от перегрева, давая ей больше отдыха в тени.

7. Немецкий вольфшпиц

немецкий кеесхонд, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:44

Фото: wikimedia

Эта порода раньше пользовалась популярностью у моряков, которые брали вольфшпицев на суда для охраны и в качестве спутников. Собаки отличаются подвижностью, любят игры и прекрасно ладят с детьми. Для семей с активным образом жизни вольфшпиц станет настоящим сокровищем, ведь он обожает прогулки, внимание и общение.

Если вышеперечисленные собаки обладают такими хорошими качествами, то почему они остаются редкими? Виной этому может быть малая численность заводчиков, сложности с разведением или отсутствие яркой культурной ассоциации, которая могла бы сделать их "звездами". Чаще люди выбирают тех собак, которых часто видят на экранах или в рекламе, в то время как эти редкие породы остаются для узкого круга ценителей.

Ранее мы рассказывали о породах собак, подходящих тем, кто не любит много двигаться.

