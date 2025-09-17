6 пород собак для тех, кто не любит много двигаться

Если будущего владельцу не подходят домашние животные, которые полны неуемной энергии, то есть спокойные и не слишком энергичные собаки. Эксперты составили список пород именно для тех, кто не желает нарушать свою тихую и размеренную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, несмотря на лень, главное – не забывать о том, что в том или ином виде прогулки все же требуются абсолютно любой собаке.

Французский бульдог

Это самая ленивая порода собак, популярная у домоседов. Французские бульдоги выходят на улицу только по нужде, не могут долго гулять, быстро устают. Подвижным бывает только щенок, а с возрастом питомец становится ленивым и делает выбор в пользу сна на диване под сериал. Что зачастую приводит к набору лишнего веса у животного из-за низкой активности. У таких питомцев бывают проблемы с дыханием, поэтому чрезмерные физические нагрузки нежелательны.

Бульмастиф

Бульмастифам требуется всего пара прогулок в день, и большую часть дня они проводят в состоянии сна. Они также не боятся оставаться одни дома надолго. По природе тихие, спокойные и ленивые собаки активны только в щенячьем возрасте. Взрослея, они меняют подвижность на умиротворение, спокойствие и готовность остаться дома.

Чау-чау

Из-за своего веса и флегматичного характера чау-чау могут обходиться без долгих прогулок, хотя в целом они не против погулять. Спокойный отдых на диване им тоже по душе. Чау-чау не отличаются высокой энергичностью, им требуется от 45 до 60 минут физических упражнений в день, которые можно разбить на более короткую прогулку утром и более длительную и интересную прогулку ближе к вечеру.

Бассет-хаунд

Это самая спокойная по характеру и ленивая порода собак среднего размера. Животное движется неторопливо, ведет размеренный образ жизни и не признает активные игры. Больше чем сама прогулка, его интересуют запахи. Бассет-хаунд дома чаще отдыхает, любит поесть. Обладает дружелюбным характером, покладистый и терпеливый.

Неаполитанский мастиф

Неаполитанские мастифы – крупные собаки весом 48-68 кг и ростом 60-85 см. Они прекрасно ладят с семьями и детьми, но могут быть настороженно настроены к незнакомцам и не уживаются с другими домашними животными. Эти крупные собаки одновременно ленивы и преданны. Неаполитанский мастиф не любит долго гулять, ему хватает часа физических нагрузок в день.

Пекинес

Благодаря небольшому размеру и коротким лапам им не требуется интенсивная физическая активность, но регулярные физические нагрузки необходимы для поддержания психического здоровья и здорового веса. Предпочитает уединиться в уютном кресле дома вместо прогулки на улице. Шума и суеты не любят. Им нужна, как уточняют эксперты в разговоре с изданием РБК Life, спокойная обстановка и мягкая лежанка. Пекинесы плохо переносят жару, могут испытывать проблемы с дыханием, поэтому стараются меньше двигаться.

