От них не пахнет – восемь пород идеальных для квартиры собак

Многие любят собак, но не заводят их в квартире по ряду причин. И одна из них – специфический запах "псины". Однако есть породы с шерстью, которая не впитывает запахи и не выделяет кожное сало в избытке. Эти собаки идеально подходят для квартиры, сообщает Zakon.kz.

Особенность таких пород в отсутствии подшерстка или уникальной структуре волоса, схожей с человеческой. Перечислим восемь непахнущих пород.

Йоркширский терьер

Фото: wikimedia

У этой собаки длинная, мягкая и шелковистая шерсть. Они не линяют. Но за их роскошной шевелюрой нужно ухаживать каждый день: регулярное расчесывание и купание специальным шампунем для длинношерстных пород помогают избежать спутывания волос и появления неприятного запаха, пишет Pravda.

Мальтезе (мальтийская болонка)

Фото: wikimedia

Белая шерсть этой породы не только красива, но и не имеет характерного "псиного" запаха. Питомцы обожают чистоту, но требуют внимания: их шерсть нужно мыть и сушить феном, чтобы не образовывались колтуны. Благодаря нежному темпераменту мальтезе хорошо ладят с детьми и подойдут для небольшой квартиры.

Пудель

Фото: wikimedia

Одна из самых гипоаллергенных пород. У пуделей шерсть кудрявая, без подшерстка, и она не линяет. Запаха нет, даже если собака промокнет под дождем. Но без стрижки и ухода не обойтись – шерсть растет быстро, поэтому груминг потребуется каждые 4-6 недель.

Бишон фризе

Фото: wikimedia

Эти белоснежные "облачка" почти не пахнут. Бишон обладает шерстью, напоминающей хлопок, – она мягкая, плотная и не впитывает грязь. Зато требует внимания: без расчесывания шерсть сваляется, и тогда появится запах. Регулярное мытье мягким шампунем и использование кондиционера для собак делает их шубку безупречной.

Басенджи

Фото: wikimedia

Эта порода известна тем, что не лает. Басенджи также не источают запаха, даже после купания или прогулки. Эти собаки чистоплотны, как кошки – они умываются лапой и тщательно следят за своей шерстью. Идеальный вариант для тех, кто не любит частые купания питомца.

Шнауцер

Фото: wikimedia

Все представители этой породы не линяют и почти не пахнут. Их жесткая шерсть требует тримминга несколько раз в год, но зато дом всегда остается чистым. Важно ухаживать за бородкой и лапами, где может скапливаться грязь.

Китайская хохлатая

Фото: wikimedia

Эта порода бывает двух типов – голая и пуховая. Голая хохлатая лишена шерсти почти полностью, поэтому запаха быть просто не может. Зато кожа нуждается в защите: крем от солнца летом и одежда зимой. Пуховые собаки имеют мягкую, легкую шерсть без подшерстка – тоже без запаха, но требуют регулярного расчесывания.

Португальская водяная собака

Фото: wikimedia

Энергичный питомец с густой, водонепроницаемой шерстью. Эти собаки созданы для плавания, а значит, их шубка не намокает и не пахнет даже после долгих водных прогулок. Они нуждаются в частом купании и расчесывании, иначе густые кудри могут сваляться.

При уходе за перечисленными, да и не только, породами собак можно совершить ошибки, которые приведут к неприятным последствиям.

Ошибка: редко купать собаку, думая, что "беззапаховые" породы не нуждаются в гигиене. Последствие: накопление кожного сала и появление неприятного аромата. Альтернатива: мягкие очищающие пены и сухие шампуни, которые освежают шерсть без воды.

Ошибка: использовать человеческий шампунь. Последствие: раздражение кожи, перхоть, зуд. Альтернатива: ветеринарные шампуни с алоэ вера, овсянкой или хлоргексидином.

Ошибка: кормить остатками со стола. Последствие: сбои пищеварения, что отражается на запахе тела и дыхании. Альтернатива: подобрать гипоаллергенный корм класса "супер-премиум" с лососем, ягненком или уткой.

Иногда даже у "чистых" пород может появиться запах. Это сигнал проверить здоровье. Часто причина – аллергия, воспаление ушей или зубов. Посещение ветеринара и корректировка рациона помогают вернуть питомцу свежесть.

Ранее Zakon.kz рассказывал о собаке, которая за короткое время завоевала титулы чемпиона в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане. Это тайган по кличке Нурсултан из Осакаровского района Карагандинской области.