Названы три знака зодиака, способные страшно обидеться на ровном месте

Эмоции, злость, обида, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 05:25 Фото: freepik
Некоторые представители зодиакального круга иногда и сами не могут сказать, на что именно обиделись, но если уж вам не повезло наступить на их чувствительное место, сразу начинайте просить прощения – так будет лучше для всех, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail поясняют, что если перед ними вовремя и правильно не извиниться, то обидеться могут все вокруг.

Скорпион

Самое страшное в том, что спрогнозировать, что именно ваш знакомый Скорпион может счесть обидным, практически невозможно: в какой момент его переклинит и в самой безобидной шутке он увидит неуважение или того хуже, предательство. Но вы об этих тонкостях знать обязаны, а если нет, это повод для обиды. Возможно, даже смертельной, имейте в виду.

Рак

Сам про себя Рак считает, что нет на свете существа добрее и всепростительнее, чем он, но будем честны: иногда и правда кажется, что обиды – естественная среда обитания для Рака и он тщательно следит за тем, чтобы их количество оставалось неизменным. Впрочем, что-то в этом есть, ведь нет ничего в хозяйстве полезнее, чем ближний, который чувствует себя виноватым.

Рыбы

Ерунда, которая еще вчера казалась милой и забавной, сегодня ранит в самое сердце. А раз так, то Рыбка все бросит и уйдет, хлопнув дверью (и этой дверью прищемит обидчику совесть). Дружеский совет: не вздумайте нырять вслед за ней – попадете под горячий плавник. Скорее всего, через пару часов она всплывет сама, умиротворенная и спокойная. И вот тут-то самое время извиниться. Просто поверьте: так будет лучше вам.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которых нельзя торопить.

Аксинья Титова
