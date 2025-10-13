Какие привычки увеличивают риск инсульта

Сосудистый хирург Анахита Дуа объяснила, какие распространенные повседневные привычки увеличивают риск инсульта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Daily Mail она отметила, что первой приближающей инсульт привычкой врач назвала малоподвижный образ жизни, так как он провоцирует нарушение обмена веществ. Из-за этого повышается уровень сахара и жиров в крови и понижается уровень полезного холестерина, что приводит к повреждению сосудов и накоплению на их стенках холестериновых бляшек. Впоследствии могут развиться тромбоз, гипертония и диабет.

Эксперт отмечает, что на здоровье сердечно-сосудистой системы негативно сказывается неправильное питание. При злоупотреблении солеными и жирными продуктами, полуфабрикатами и фастфудом стенки сосудов со временем повреждаются. Из-за этого возрастает риск расслоения артерии и образования тромбов.

Также врач не советует курить, хронически недосыпать и пропускать регулярные медосмотры.

