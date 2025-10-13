#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Советы

Какие привычки увеличивают риск инсульта

какие привычки увеличивают риск инсульта, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 20:32 Фото: pixabay
Сосудистый хирург Анахита Дуа объяснила, какие распространенные повседневные привычки увеличивают риск инсульта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Daily Mail она отметила, что первой приближающей инсульт привычкой врач назвала малоподвижный образ жизни, так как он провоцирует нарушение обмена веществ. Из-за этого повышается уровень сахара и жиров в крови и понижается уровень полезного холестерина, что приводит к повреждению сосудов и накоплению на их стенках холестериновых бляшек. Впоследствии могут развиться тромбоз, гипертония и диабет.

Эксперт отмечает, что на здоровье сердечно-сосудистой системы негативно сказывается неправильное питание. При злоупотреблении солеными и жирными продуктами, полуфабрикатами и фастфудом стенки сосудов со временем повреждаются. Из-за этого возрастает риск расслоения артерии и образования тромбов.

Также врач не советует курить, хронически недосыпать и пропускать регулярные медосмотры.

Ранее сообщалось, как кошки защищают от инфарктов и инсультов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как снизить риск инфаркта и инсульта задолго до первых симптомов
22:48, 27 июля 2025
Как снизить риск инфаркта и инсульта задолго до первых симптомов
Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта
19:29, 28 августа 2025
Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта
Привычки, снижающие риск деменции, назвала известный врач
04:25, 28 апреля 2023
Привычки, снижающие риск деменции, назвала известный врач
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: