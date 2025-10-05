#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на воскресенье: день, когда интуиция подскажет верное направление

метро, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 09:20 Фото: pixabay
Воскресенье может стать днем контрастов. Одни знаки почувствуют легкое волнение и внутренние колебания, другие наконец смогут расслабиться и насладиться покоем. Астрологи советуют не спешить и внимательнее прислушаться к тому, что подсказывает интуиция, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов день начнется с ощущения легкого беспокойства. Возможны недоразумения в общении или мелкие задержки в делах, которые собьют привычный ритм. Старайтесь не реагировать на каждую мелочь – уже к вечеру вы почувствуете, что ситуация выравнивается. Это хороший момент, чтобы отпустить внутреннее напряжение и просто позволить событиям идти своим чередом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вы почувствуете гармонию и уверенность. Все будет складываться спокойно и предсказуемо, а рядом окажутся люди, с которыми легко и комфортно. Если кто-то попросит совета или помощи, не отказывайте – ваше участие принесет радость не только другим, но и вам самим. Вечер подойдет для тихого отдыха и приятных разговоров.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

День может пройти неровно: вы будете чередовать вспышки активности с усталостью. Возможны мелкие разногласия с близкими или коллегами, особенно если разговор коснется планов. Лучше перенести серьезные обсуждения на начало недели, а сегодня дать себе немного свободы. Вечер поможет вернуть равновесие.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для Раков воскресенье пройдет в привычном ритме, без сильных эмоций. Это хорошее время, чтобы заняться домашними делами, которые долго откладывались, или просто позволить себе ничего не делать. Ваше спокойствие сейчас важнее любых свершений. Небольшая прогулка поможет отвлечься и восстановить внутреннюю легкость.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов появится ощущение обновления. День наполнен энергией и вдохновением, а рядом могут оказаться люди, с которыми захочется что-то начать – будь то совместное дело или просто новая традиция. Позвольте себе действовать свободно, не думая о результате: иногда именно так приходит успех.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День принесет ощущение напряженного ожидания. Вам может показаться, что обстоятельства разворачиваются не совсем так, как хотелось бы. Постарайтесь не искать скрытый смысл в каждой детали – вероятно, жизнь просто подталкивает вас к нужной перестановке приоритетов. К вечеру настроение стабилизируется, и появится ясность в мыслях.

Весы (23 сентября – 22 октября)

День будет ровным и спокойным. Вы почувствуете внутренний баланс и желание навести порядок – как в доме, так и в голове. Подходящий момент, чтобы разложить по полочкам накопившиеся дела и освободить пространство для нового. Ваше спокойствие сегодня может стать примером для окружающих.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы могут ощутить, что день складывается не так гладко, как хотелось бы. Возможны недопонимания в общении или мелкие раздражители, на которые обычно не обращаете внимания. Главное – не поддаваться эмоциям. Если удастся сохранять самообладание, к вечеру все постепенно нормализуется.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Воскресенье пройдет спокойно и размеренно. Это не день для подвигов, но для внутренней настройки – самое время. Вы сможете без суеты спланировать предстоящую неделю и понять, какие шаги действительно важны. Простое ощущение упорядоченности принесет чувство уверенности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов воскресенье станет приятной точкой недели. Вы почувствуете уверенность в себе и удовлетворение от проделанной работы. Возможен неожиданный звонок или встреча, которая напомнит, что вы движетесь в правильном направлении. Вечер лучше провести спокойно, в кругу близких.

Водолей (20 января – 18 февраля)

День может показаться однообразным, но это не минус – скорее возможность отдышаться. Водолеям стоит посвятить время простым делам, которые дают ощущение контроля и порядка. Если чувствуете легкую усталость, не игнорируйте ее: короткий отдых поможет вернуть энергию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб это день внутренней тишины. Вам захочется побыть наедине с собой или с теми, кто действительно близок. Не спешите заполнять день делами – тишина и пауза сейчас принесут больше, чем активность. Под конец дня вы почувствуете, как проясняются мысли и уходят старые сомнения.

Ранее астрологи выделили три знака зодиака, для которых выходные станут переломными.

Айсулу Омарова
