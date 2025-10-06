Что делать, если ожидания от еды на тое не совпали с реальностью

Испорченный праздничный банкет, автозаправка без обязательной информации, косметологическая процедура с осложнениями. Эти истории совершенно разные, но имеют общее: во всех случаях были нарушены права потребителей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 6 октября в Комитете по защите прав потребителей, в Жамбылской области разгорелся скандал вокруг ресторана, в котором женщина заказала проведение юбилея своей матери.

"Семья заранее согласовала меню с хозяйкой заведения, подчеркнула важность качества блюд и полноты праздничного стола. Заказчица сразу предложила оплатить продукты, чтобы все было на высшем уровне. Она неоднократно объясняла, что ожидаются пожилые гости из разных регионов, и выразила особую просьбу сделать акцент на вкусе, количестве и оформлении. Однако в день торжества реальность не соответствовала обещаниям. Горячие блюда оказались невкусными, тесто было слипшимся, мяса на порциях почти не оказалось. Фрукты подали в виде одного апельсина и мандарина на каждую вазу. Вместо заказанного сазана с икрой и фирменного "тещиного языка" на столах появилась одна скумбрия. Пироги из известной кондитерской заменили продукцией неизвестного производителя. К середине праздника столы опустели, а тарелки остались почти пустыми. По словам заказчицы, ее семья испытала сильное чувство стыда и конфуза перед гостями", – сообщили в комитете.

После банкета женщина обратилась к хозяйке ресторана с просьбой компенсировать ущерб в размере 200 тысяч тенге. Но предприниматель отказалась, заявив, что услуга оказана качественно. Тогда потребитель обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей.

"С помощью специалистов была подготовлена претензия, к ней приложены фото и видео с мероприятия. Спустя два дня после получения претензии ресторан вернул 150 тысяч тенге. Вопрос был закрыт. Этот случай наглядно показал, что даже в сфере общепита потребитель вправе требовать соблюдения условий и справедливости". Комитет по защите прав потребителей

Другой случай произошел в городе Таразе. В департамент поступило обращение от местного жителя, который не нашел на автозаправке обязательной информации о том, куда обращаться в случае возникновения претензий. Он приложил фотографии, подтверждающие отсутствие стендов и информации в офисном помещении АЗС. Специалисты выехали на место и провели проверку. Факты подтвердились, дополнительно были выявлены и другие нарушения. В частности, информация для потребителей не была размещена на казахском и русском языках. У работника отсутствовал бейдж с именем и фамилией. Не было информации о необходимости выдачи контрольного чека.

Предпринимателю выписали административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Также выдано предписание на устранение нарушений. При его невыполнении возможно более серьезное наказание, включая штраф до 100 МРП. В результате все нарушения устранены. Вся необходимая информация теперь размещена на видном месте.

"А в Мангистауской области в департамент обратилась жительница города Актау. 31 июля она прошла процедуру увеличения губ с использованием филлеров в одном из салонов красоты. До начала процедуры она предупредила специалиста, что находится в периоде грудного вскармливания. Это является медицинским противопоказанием, однако косметолог проигнорировал ее предупреждение и все же провел инъекции. После процедуры у женщины начались осложнения: боль, пузырьки, общее ухудшение состояния", – рассказали в комитете.

Пострадавшая направила обращение через платформу E-өтініш. После вмешательства специалистов департамента ей вернули полную сумму в размере 80 тысяч тенге.

