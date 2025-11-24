Десятки миллионов тенге вернули жители Алматы и Шымкента за новые машины с браком

В последнее время в сфере защиты прав потребителей казахстанцы попадали в разные ситуации. О наиболее резонансных рассказали 24 ноября в Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, наибольшее количество обращений было связано с покупкой автомобилей.

"В Алматы несколько покупателей столкнулись с тем, что новые машины оказались неисправными. Одна из жительниц обнаружила серьезную проблему с двигателем и после правовой поддержки смогла вернуть полную сумму покупки, которая составила 6,99 млн тенге. Другая покупательница нашла в своем автомобиле множество дефектов, среди которых – проблемы с коробкой передач, неисправная камера заднего вида и даже невозможность открыть крышку бензобака. После переговоров ей вернули всю уплаченную сумму в размере 14,9 млн тенге. Еще одна автовладелица добилась возврата 13,9 млн тенге после того, как выявила поломку коробки передач", – рассказали в ведомстве.

А в Шымкенте внимание привлекла история владельца электромобиля, который обратился за помощью после того, как понял что заявленный запас хода машины не соответствует действительности. Возникли подозрения, что в автомобиле – бывшие в эксплуатации батареи. После работы специалистов продавец согласился вернуть ему 21 млн тенге.

"В регионе Улытау другой покупатель обнаружил неисправности в двигателе и системе кондиционирования в только что приобретенной машине. После консультаций автомобиль был полностью заменен на новый стоимостью 9,09 млн тенге. Это стало одним из самых положительных примеров успешного урегулирования спора", – отметили в Минторговли.

Не менее значимые ситуации возникли на рынке недвижимости. Например, в Алматы женщина не смогла получить свою квартиру, хотя сроки передачи по договору уже прошли. Застройщик затягивал выдачу ключей и ссылался на разные причины. После консультационной поддержки ей была возвращена предоплата в сумме 7,2 млн тенге.

"В Шымкенте другая покупательница решила отказаться от приобретенной квартиры по личным причинам, но столкнулась с категорическим отказом продавца вернуть деньги. После вмешательства департамента ситуация была урегулирована и потребитель получила 37 млн тенге", – отметили в ведомстве.

Отдельное внимание вызвали жалобы на туристические агентства в Актюбинской области. Несколько человек оказались в ситуации, когда оплаченные туры не были предоставлены. После разъяснительной работы и консультаций семи гражданам были возвращены средства в размере 1,2 млн тенге.

Особое значение имела ситуация в Западно-Казахстанской области, где департамент обратился в суд в защиту прав сразу 18 потребителей. Люди заказали корпусную мебель, но так и не получили свои изделия. Суд удовлетворил иск полностью и обязал предпринимателей вернуть 11,2 млн тенге.

Председатель Комитета по защите прав потребителей сегодня, 24 ноября 2025 года, также рассказал о сферах, где фиксируется наибольшее количество жалоб потребителей.