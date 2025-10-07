Названы знаки зодиака, которые хотят контролировать все процессы

Некоторые люди не представляют, как все идет своим чередом без их контроля. Они хотят знать, что происходит, когда и почему, и, самое главное, хотят контролировать ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews считают, что эти знаки зодиака чувствуют себя в безопасности только тогда, когда контролируют ситуацию, даже в мелочах.

Козерог

Козероги любят структуру и четкие правила, а контроль даёт им чувство безопасности. Они не пускают всё на самотек, поскольку верят, что успех достигается дисциплиной и порядком. На работе они известны тем, что хотят оставить за собой последнее слово, но и в личной жизни им нравится знать, что все идет по их плану.

Скорпион

Скорпионы – мастера контроля – как над собой, так и над другими. Их страстная натура не позволяет им ничего оставлять на волю случая. Они хотят быть в курсе всего и редко что-либо упускают. Их потребность в контроле проистекает из желания сохранить власть и избежать неприятных сюрпризов.

Дева

Девы – перфекционисты, которые считают, что все можно и нужно держать под контролем. Если что-то идет не так, они тут же бросаются все исправлять, потому что не выносят хаоса. Их потребность в контроле часто проистекает из страха, что кто-то другой совершит ошибку, поэтому они предпочитают держать все в своих руках.

Телец

Тельцы любят стабильность и предсказуемость, и контроль дает им именно это. Когда они знают, что все в порядке и под их контролем, они чувствуют себя спокойно и уверенно. Они не любят, когда кто-то другой берет бразды правления в свои руки, потому что считают, что лучше всех знают, как добиться желаемого результата.

