Астрологи перечислили самые мстительные знаки зодиака

Люди по-разному реагируют на обиды и конфликты: одни быстро забывают и прощают, другие же долго помнят и с трудом отпускают гнев, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews считают, что есть знаки, которые не только долго злятся, но и испытывают сильную потребность в мести. Они назвали три знака зодиака, которые особенно выделяются склонностью к долговременному гневу и мести.

Телец

Когда кто-то причиняет им боль, им трудно забыть о гневе и простить. Они не реагируют резко, но, решив, что с ними обошлись несправедливо, могут отстраниться и долгое время сохранять спокойствие. Их месть обычно бывает спокойной, но продуманной и решительной. Тельцы считают, что любой, кто причиняет им боль, должен понести наказание.

Рак

Их гнев часто длится долго, потому что они не могут легко забыть обиду. Когда они чувствуют себя преданными, они склонны отстраняться и молча планировать ответный удар. Месть приносит им чувство равновесия и справедливости, поскольку они хотят, чтобы другой человек испытал ту же боль, что и они. Их эмоциональная натура делает их особенно беспощадными, когда они злятся.

Скорпион

Их гнев неукротим, а память о пережитых обидах жива. Когда их предают, они редко прощают полностью. Вместо этого они ждут подходящего момента, чтобы отомстить, и часто придумывают способ сделать свою месть столь же сильной, как и пережитая боль. Скорпионы верят в карму, но предпочитают сами воплощать ее в жизнь.

