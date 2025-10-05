#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Советы

Астрологи перечислили самые мстительные знаки зодиака

Маска Виндетты, цветок, , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 08:20 Фото: pexels
Люди по-разному реагируют на обиды и конфликты: одни быстро забывают и прощают, другие же долго помнят и с трудом отпускают гнев, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews считают, что есть знаки, которые не только долго злятся, но и испытывают сильную потребность в мести. Они назвали три знака зодиака, которые особенно выделяются склонностью к долговременному гневу и мести.

Телец

Когда кто-то причиняет им боль, им трудно забыть о гневе и простить. Они не реагируют резко, но, решив, что с ними обошлись несправедливо, могут отстраниться и долгое время сохранять спокойствие. Их месть обычно бывает спокойной, но продуманной и решительной. Тельцы считают, что любой, кто причиняет им боль, должен понести наказание.

Рак

Их гнев часто длится долго, потому что они не могут легко забыть обиду. Когда они чувствуют себя преданными, они склонны отстраняться и молча планировать ответный удар. Месть приносит им чувство равновесия и справедливости, поскольку они хотят, чтобы другой человек испытал ту же боль, что и они. Их эмоциональная натура делает их особенно беспощадными, когда они злятся.

Скорпион

Их гнев неукротим, а память о пережитых обидах жива. Когда их предают, они редко прощают полностью. Вместо этого они ждут подходящего момента, чтобы отомстить, и часто придумывают способ сделать свою месть столь же сильной, как и пережитая боль. Скорпионы верят в карму, но предпочитают сами воплощать ее в жизнь.

Ранее астрологи назвали главных энергетических вампиров среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
8 Марта на носу: что подарить по знаку зодиака
11:49, 06 марта 2023
8 Марта на носу: что подарить по знаку зодиака
Астролог рассказала, как не позволять собой манипулировать
10:04, 24 мая 2022
Астролог рассказала, как не позволять собой манипулировать
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: