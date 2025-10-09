#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Советы

8 фраз, которые поставят на место любого хама

Фото: pexels
Некоторые демонстрируют силу и статус через хамство и унижение. Ответить достойно, не опускаясь до их уровня, – важный навык, сообщает Zakon.kz.

Эксперты по коммуникациям и психологии уточняют, что ключевой задачей в такой ситуации является сохранение хладнокровия и своевременно данный отпор. Иначе придется оставаться со своей обидой и недовольством собой один на один.

Специалисты выделили несколько точных фраз, которые помогут поставить человека на место и сохранить собственное достоинство.

1. "Напомните, когда я интересовался(-лась) вашим мнением? Вот и я не могу вспомнить" – сразу донесите до собеседника, что дальнейшее обсуждение ваших действий, навыков воспитания или взаимоотношений в семье бессмысленно.

2. "Неужели ваша жизнь настолько скучна, что вы настойчиво интересуетесь моей?" – переведите фокус внимания с того, что критикует в вашем поведении или внешнем виде собеседник.

3. "Да, я знаю об этом, это часть моей индивидуальности" – эта фраза поможет в случаях, когда кто-то решил высказаться о вашем внешнем виде.

4. "У каждого есть право решать за себя, поэтому я решаю за себя, а вы – за себя" – такой ответ деликатно донесет собеседнику, что его мнение вы уважаете, но продолжать дискуссию желания нет.

5. "Для чего вы при всех мне это говорите? Я не спрашиваю "Зачем?" – мне интересно, для чего вы сейчас сказали это?" – таким приемом вы сможете вежливо и невозмутимо поинтересоваться целью такого пристального внимания к себе.

6. "Какая неожиданная мысль, надо будет об этом подумать" – после этого следует переключить внимание на любое физическое действие: открыть окно, выпить воды, предложить собеседнику чай или кофе. Это поможет быстро и почти незаметно увести разговор в более позитивное русло.

7. "Я вижу, что вы рассержены, мне очень жаль. Чем я могу помочь вам?" – этот способ покажет вас как великодушного человека.

8. "Вы всегда так злитесь?" – иногда грубиян сам не замечает своего агрессивного настроя по отношению к другим.

Есть еще один эффективный прием. Это, как говорится в публикации издания РБК Life, соглашаться с любой фразой собеседника, возводя ситуацию в абсурд. Например, вы пришли в поликлинику, зашли в кабинет и слышите: "На двери же написано, что проветривание с 9:45 до 10:00. У вас что, глаз нет?!" Следует спокойно ответить: "Конечно же, у меня нет глаз. Как вы это тонко подметили!"

В ответ можно услышать: "Ишь какой умный нашелся!" На это можно вежливо пояснить: "Да, вполне не глуп, согласен с вами". Скорее всего, после такого запас агрессии у визави закончится, освободив место юмору и нормальному диалогу.

Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября

Немного ранее врач-кардиолог Ольга Молчанова рассказала, как можно бороться с осенней тоской.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: