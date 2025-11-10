Идеальные кошки для семьи: 6 пород, которые любят детей

Наличие кошки в доме положительно влияет на психическое и физическое развитие ребенка и приносит радость всей семье. При выборе питомца важно учитывать характер породы: некоторые кошки требуют больше покоя и независимости, а другие хорошо ладят с детьми, сообщает Zakon.kz.

Правильно подобранный питомец способен стать настоящим другом и компаньоном для ребенка.

Шесть таких пород как раз и составили эксперты.

Рэгдолл

Они очень любят людей и обожают, когда о них заботятся и играют с ними. Рэгдоллу нравится, когда его держат на руках, а своего маленького владельца такая кошка будет встречать у двери, когда он будет возвращаться из детского сада или школы. Такие питомцы нежны, послушны и терпеливы. Слово ragdoll буквально означает "тряпичная кукла", и такое название порода имеет не случайно. Тело этих питомцев становится очень расслабленным, если их взять на руки.

Фото: pexels

Мэнкс

Эти бесхвостые кошки ласковые, дружелюбные и уравновешенные, они вполне подходят для семей с детьми. Они разговорчивы и всегда будут следовать за хозяином, следя за тем, чтобы ничто не ускользнуло от его внимания. Мэнксы легко адаптируются к новым обстоятельствам, поэтому душевное спокойствие кошки не нарушается, если привычный распорядок дня меняется из-за детей. Животные внешне похожи на британских кошек – округлостью мордочки, структурой меха. Их отличает укороченное туловище, из-за которого мэнкс передвигается скачкообразно, напоминая кролика.

Фото: wikipedia

Гималайская кошка

Гималайская порода кошек появилась в результате скрещивания персидской и сиамской кошек, поэтому она сочетает в себе положительные качества обеих пород. (Персидские и сиамские кошки также подходят для детей.) Они очень любят семью и привязываются ко всем ее членам, от мала до велика. Они готовы к ласке, объятиям и нежности. Несмотря на длинную шерсть, они не требуют много внимания в этом вопросе, поэтому вы можете смело доверить расчесывание котенка ребенку под присмотром.

Фото: pixabay

Сибирская кошка

Статные красивые сибирские кошки отличаются уникальной "водонепроницаемой" мягкой шерстью с очень густым подшерстком и миловидной мордочкой с овальными, чуть раскосыми глазами. Сибирская кошка, как отмечено в публикации РБК Life, хорошо уживается с детьми и другими питомцами и любит участвовать в делах семьи. Несмотря на довольно крупные размеры, она ловка, проворна и умеет высоко прыгать. Такие кошки нуждаются в человеческом внимании, но не любят, когда их гладят или берут на руки незнакомцы.

Мейн-кун

Мейн-кун – самая крупная домашняя порода кошек. Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Красавцы мейн-куны легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Мейн-куны очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве. Они легко подстраиваются под потребности детей, поскольку прекрасно адаптируются. Ваш ребенок даже сможет приучить их к поводку или научить небольшим трюкам. Таким образом, между ними гарантированно возникнет крепкая связь, которую дети будут помнить всегда.

Фото: pixabay

Корниш-рекс

Эти кошки очень игривы, им нравится приносить брошенные предметы. В отличие от многих пород, они любят внимание. Они будут очень рады, когда дети одарят их своей любовью и лаской. Корниш-рекс очень любопытен, благодаря своему открытому характеру они ценят общество не только детей, но и других животных, даже собак. В семью с детьми представители этой породы хорошо вливаются. Они активные и общительные, любят постоянные игры. Исключение составляют семьи, в которых корниш уже жил, а ребенок родился позднее: питомец может приревновать к младенцу.

Фото: pixabay

Ранее мы рассказывали, что есть породы кошек, которые никогда не вырастают "по-настоящему" – даже будучи уже взрослыми, они остаются миниатюрными, подвижными и очаровательными, словно котята.