Медовый день: интересные приметы и запреты на 10 октября
Известно, что ранее со 2 по 10 октября пасечники заканчивали сезон сбора меда, занимались подготовкой ульев к зиме, тщательно их утепляли, переносили в защищенные от ветров места, чтобы насекомые могли спокойно пережить грядущие морозы.
Тогда одной из добрых традиций считалось угощение медом – им щедро делились с соседями, друзьями и родными.
Этот природный дар ценили и за целебные свойства. С приходом сезона простуд он был очень востребован, его применяли при лихорадке, болях в горле и суставах, от кашля и проблем с желудком.
В народной культуре меду придавалось особое значение – недаром он стал героем множества поговорок, передающих житейскую мудрость: "Любишь медок – люби и холодок", "Ложка дегтя портит бочку меда", "Речи – как мед, а дела – как полынь".
Что нельзя делать 10 октября
Этот день считался особым временем, требующим осторожности и сдержанности.
Любые необдуманные действия могли, по поверьям, повлечь за собой череду неудач. Так, 10 октября запрещалась любая работа, не связанная с уходом за пчелами. Считалось, что все прочие хлопоты окажутся бесполезными или приведут к убыткам.
Что еще нельзя:
- ссориться, вступать в конфликты – день требует тишины и умиротворения, иначе недопонимания затянутся надолго;
- проводить денежные операции и заключать сделки – по поверьям, все, что связано с деньгами в этот день, принесет убытки;
- долго спать утром – проспав утренние часы, есть риск привлечь болезни и упустить удачу;
- выражать злость или раздражение – негативные эмоции способны отпугнуть везение на долгое время;
- стричь волосы – вместе с волосами можно "срезать" благополучие и счастье;
- ходить в лес – в этот день лес "путает тропы", и человек может заблудиться;
- пользоваться личными вещами мужа или жены – такой поступок считался дурной приметой, мог привести к ссоре и нарушению семейной гармонии.
Народные приметы
Конечно же, и в этот день наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы.
Так, пасечники обращали внимание на поведение пчел и состояние летков – отверстий в ульях. Если они оставались приоткрытыми и насекомые вели себя спокойно, ожидали мягкую, теплую зиму.
А вот полностью закупоренный вход, как уточняют "Известия", служил знаком того, что грядут суровые и продолжительные морозы.
- день безветренный и без осадков – теплая осень еще задержится;
- гроза в этот день – ожидается короткая, бесснежная зима;
- дождь со снегом – январь будет мягким,
- снег – морозы наступят через 40 дней;
- облака движутся с юга на север – грядет скорое ухудшение погоды;
- обилие шишек на елях – зима будет суровой и продолжительной;
- резкое похолодание в день праздника – такая температура сохранится еще семь дней.
