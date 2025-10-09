#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
540.06
628.25
6.61
Советы

Медовый день: интересные приметы и запреты на 10 октября

пчелы, насекомые, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:55 Фото: pexels
В народном календаре 10 октября получило название Савватий Пчельник, буквально – день, связанный с пчелами и пчеловодством. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ранее со 2 по 10 октября пасечники заканчивали сезон сбора меда, занимались подготовкой ульев к зиме, тщательно их утепляли, переносили в защищенные от ветров места, чтобы насекомые могли спокойно пережить грядущие морозы.

Тогда одной из добрых традиций считалось угощение медом – им щедро делились с соседями, друзьями и родными.

Этот природный дар ценили и за целебные свойства. С приходом сезона простуд он был очень востребован, его применяли при лихорадке, болях в горле и суставах, от кашля и проблем с желудком.

В народной культуре меду придавалось особое значение – недаром он стал героем множества поговорок, передающих житейскую мудрость: "Любишь медок – люби и холодок", "Ложка дегтя портит бочку меда", "Речи – как мед, а дела – как полынь".

Что нельзя делать 10 октября

Этот день считался особым временем, требующим осторожности и сдержанности.

Любые необдуманные действия могли, по поверьям, повлечь за собой череду неудач. Так, 10 октября запрещалась любая работа, не связанная с уходом за пчелами. Считалось, что все прочие хлопоты окажутся бесполезными или приведут к убыткам.

Что еще нельзя:

  • ссориться, вступать в конфликты – день требует тишины и умиротворения, иначе недопонимания затянутся надолго;
  • проводить денежные операции и заключать сделки – по поверьям, все, что связано с деньгами в этот день, принесет убытки;
  • долго спать утром – проспав утренние часы, есть риск привлечь болезни и упустить удачу;
  • выражать злость или раздражение – негативные эмоции способны отпугнуть везение на долгое время;
  • стричь волосы – вместе с волосами можно "срезать" благополучие и счастье;
  • ходить в лес – в этот день лес "путает тропы", и человек может заблудиться;
  • пользоваться личными вещами мужа или жены – такой поступок считался дурной приметой, мог привести к ссоре и нарушению семейной гармонии.

Народные приметы

Конечно же, и в этот день наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы.

Так, пасечники обращали внимание на поведение пчел и состояние летков – отверстий в ульях. Если они оставались приоткрытыми и насекомые вели себя спокойно, ожидали мягкую, теплую зиму.

А вот полностью закупоренный вход, как уточняют "Известия", служил знаком того, что грядут суровые и продолжительные морозы.

  • день безветренный и без осадков – теплая осень еще задержится;
  • гроза в этот день – ожидается короткая, бесснежная зима;
  • дождь со снегом – январь будет мягким,
  • снег – морозы наступят через 40 дней;
  • облака движутся с юга на север – грядет скорое ухудшение погоды;
  • обилие шишек на елях – зима будет суровой и продолжительной;
  • резкое похолодание в день праздника – такая температура сохранится еще семь дней.

Ранее мы рассказывали о традициях и значении особого народного праздника Иван Богослов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
16:26, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Какой будет зима: народные приметы на 10 октября
11:36, 10 октября 2022
Какой будет зима: народные приметы на 10 октября
Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября
14:50, 08 октября 2025
Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: