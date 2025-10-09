Медовый день: интересные приметы и запреты на 10 октября

В народном календаре 10 октября получило название Савватий Пчельник, буквально – день, связанный с пчелами и пчеловодством. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ранее со 2 по 10 октября пасечники заканчивали сезон сбора меда, занимались подготовкой ульев к зиме, тщательно их утепляли, переносили в защищенные от ветров места, чтобы насекомые могли спокойно пережить грядущие морозы.

Тогда одной из добрых традиций считалось угощение медом – им щедро делились с соседями, друзьями и родными.

Этот природный дар ценили и за целебные свойства. С приходом сезона простуд он был очень востребован, его применяли при лихорадке, болях в горле и суставах, от кашля и проблем с желудком.

В народной культуре меду придавалось особое значение – недаром он стал героем множества поговорок, передающих житейскую мудрость: "Любишь медок – люби и холодок", "Ложка дегтя портит бочку меда", "Речи – как мед, а дела – как полынь".

Что нельзя делать 10 октября

Этот день считался особым временем, требующим осторожности и сдержанности.

Любые необдуманные действия могли, по поверьям, повлечь за собой череду неудач. Так, 10 октября запрещалась любая работа, не связанная с уходом за пчелами. Считалось, что все прочие хлопоты окажутся бесполезными или приведут к убыткам.

Что еще нельзя:

ссориться, вступать в конфликты – день требует тишины и умиротворения, иначе недопонимания затянутся надолго;

проводить денежные операции и заключать сделки – по поверьям, все, что связано с деньгами в этот день, принесет убытки;

долго спать утром – проспав утренние часы, есть риск привлечь болезни и упустить удачу;

выражать злость или раздражение – негативные эмоции способны отпугнуть везение на долгое время;

стричь волосы – вместе с волосами можно "срезать" благополучие и счастье;

ходить в лес – в этот день лес "путает тропы", и человек может заблудиться;

пользоваться личными вещами мужа или жены – такой поступок считался дурной приметой, мог привести к ссоре и нарушению семейной гармонии.

Народные приметы

Конечно же, и в этот день наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы.

Так, пасечники обращали внимание на поведение пчел и состояние летков – отверстий в ульях. Если они оставались приоткрытыми и насекомые вели себя спокойно, ожидали мягкую, теплую зиму.

А вот полностью закупоренный вход, как уточняют "Известия", служил знаком того, что грядут суровые и продолжительные морозы.

день безветренный и без осадков – теплая осень еще задержится;

гроза в этот день – ожидается короткая, бесснежная зима;

дождь со снегом – январь будет мягким,

снег – морозы наступят через 40 дней;

облака движутся с юга на север – грядет скорое ухудшение погоды;

обилие шишек на елях – зима будет суровой и продолжительной;

резкое похолодание в день праздника – такая температура сохранится еще семь дней.

