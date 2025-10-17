#АЭС в Казахстане
События

В Алматы появилась "вафельная" разметка на 10 перекрестках

перекресток, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:08 Фото: Telegram/AlmatyJoly
Для того, что повысить безопасность и снизить заторы, в Алматы внедряют новую систему регулирования движения, сообщает Zakon.kz.

Так, на десяти оживленных перекрестках города нанесена "вафельная" разметка – дорожная сетка, обозначающая участок регулирования перекрестка.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Она, согласно данным Telegram-канала Almaty_Joly, помогает предотвращать блокировку перекрестков, когда водители выезжают на них при образовании заторов.

Разметка появилась на пересечениях:

  • пр. Абая – пр. Назарбаева;
  • пр. Абая – ул. Масанчи;
  • пр. Абая – ул. Брусиловского;
  • пр. Абая – ул. Момышулы;
  • пр. Абая – ул. Тургут Озала;
  • пр. Абылай хана — ул. Богенбай батыра;
  • ул. Сатпаева – ул. Наурызбай батыра;
  • ул. Сатпаева – ул. Жарокова;
  • ул. Жандосова – ул. Жарокова;
  • ул. Розыбакиева – ул. Толе би.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

"В пилотном режиме устанавливаются камеры фиксации нарушений. При успешных результатах проект будет расширен", – заключили специалисты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:08
Ученые придумали, как "разгрузить" дороги от пробок на 20%

Ранее мы сообщали хорошую новость: в городе появятся новые парковочные зоны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
