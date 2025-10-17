В Алматы появилась "вафельная" разметка на 10 перекрестках
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Для того, что повысить безопасность и снизить заторы, в Алматы внедряют новую систему регулирования движения, сообщает Zakon.kz.
Так, на десяти оживленных перекрестках города нанесена "вафельная" разметка – дорожная сетка, обозначающая участок регулирования перекрестка.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Она, согласно данным Telegram-канала Almaty_Joly, помогает предотвращать блокировку перекрестков, когда водители выезжают на них при образовании заторов.
Разметка появилась на пересечениях:
- пр. Абая – пр. Назарбаева;
- пр. Абая – ул. Масанчи;
- пр. Абая – ул. Брусиловского;
- пр. Абая – ул. Момышулы;
- пр. Абая – ул. Тургут Озала;
- пр. Абылай хана — ул. Богенбай батыра;
- ул. Сатпаева – ул. Наурызбай батыра;
- ул. Сатпаева – ул. Жарокова;
- ул. Жандосова – ул. Жарокова;
- ул. Розыбакиева – ул. Толе би.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
"В пилотном режиме устанавливаются камеры фиксации нарушений. При успешных результатах проект будет расширен", – заключили специалисты.
