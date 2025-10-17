В Алматы появилась "вафельная" разметка на 10 перекрестках

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Для того, что повысить безопасность и снизить заторы, в Алматы внедряют новую систему регулирования движения, сообщает Zakon.kz.

Так, на десяти оживленных перекрестках города нанесена "вафельная" разметка – дорожная сетка, обозначающая участок регулирования перекрестка. Фото: Telegram/AlmatyJoly Она, согласно данным Telegram-канала Almaty_Joly, помогает предотвращать блокировку перекрестков, когда водители выезжают на них при образовании заторов. Разметка появилась на пересечениях: пр. Абая – пр. Назарбаева;

пр. Абая – ул. Масанчи;

пр. Абая – ул. Брусиловского;

пр. Абая – ул. Момышулы;

пр. Абая – ул. Тургут Озала;

пр. Абылай хана — ул. Богенбай батыра;

ул. Сатпаева – ул. Наурызбай батыра;

ул. Сатпаева – ул. Жарокова;

ул. Жандосова – ул. Жарокова;

ул. Розыбакиева – ул. Толе би. Фото: Telegram/AlmatyJoly "В пилотном режиме устанавливаются камеры фиксации нарушений. При успешных результатах проект будет расширен", – заключили специалисты. Материал по теме Ученые придумали, как "разгрузить" дороги от пробок на 20% Ранее мы сообщали хорошую новость: в городе появятся новые парковочные зоны.

