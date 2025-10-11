Названы 5 знаков зодиака, которые не могут быть в одиночестве

Есть люди, для которых одиночество – это страшно. Они не могут быть сами с собой, им обязательно нужен кто-то рядом – пусть даже этот человек не идеален или отношения уже трещат по швам, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, скорее всего, у них еще есть второй вариант, а может, и третий, потому что оказаться один на один с собой они не готовы.

Весы

Весы не могут быть одни – им жизненно необходима эмоциональная и физическая близость, ощущение, что их выбирают, любят и ценят. Представители этого знака готовы закрывать глаза на многие минусы партнера, лишь бы не оставаться в пустоте. Для них отношения – это подтверждение собственной значимости.

Близнецы

Близнецы кажутся легкими и независимыми, но за этой воздушной свободой часто скрывается страх остаться в одиночестве. Им нужно постоянное общение, обмен эмоциями, новыми впечатлениями. Поэтому даже если они разрывают отношения, на горизонте у них обычно уже кто-то маячит – старый знакомый, новый собеседник, человек из дружеской компании.

Рыбы

Рыбы – одни из самых романтичных знаков, но и самых зависимых. Они буквально растворяются в партнере и не представляют жизни без любви, комплиментов, ласки и понимания. Когда отношения заканчиваются, Рыбы переживают трагедию, но уже через короткое время начинают искать того, кто залечит их раны.

Лев

Львы обожают восхищение и внимание, поэтому редко остаются в одиночестве. Им необходимо быть для кого-то центром Вселенной, и если партнер уходит или роман заканчивается, представители этого знака быстро переключаются на другого. Они не выносят пустоты и молчания – их самооценке нужен постоянный приток энергии извне.

Телец

Хотя Тельцов часто считают самостоятельными и сильными, на самом деле они крайне тяжело переживают одиночество. Им нужно стабильное тепло рядом, прикосновения, уверенность в том, что их любят и принимают. Когда отношения заканчиваются, Тельцы могут какое-то время быть в состоянии апатии, но затем быстро ищут нового человека, который вернет им чувство безопасности. Без пары они чувствуют себя потерянными. Но важно помнить, что именно умение быть наедине с собой делает человека психологически сильным и свободным в выборе партнера, а не в отчаянной необходимости держать кого-то рядом любой ценой.

