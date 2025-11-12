Тревожные фразы и слова, по которым можно распознать мошенников – мнения экспертов

Интернет-мошенники не только мастерски применяют самые передовые технологии, но и являются отличными знатоками психологии людей. Дар убеждения и ключевые фразы – в ход идет все, чтобы добиться легкого обогащения. Zakon.kz выяснял, на какие слова следует обращать внимание, если вам звонят.

Схем обмана у киберпреступников множество. И в каждом отдельном случае они используют фразы, рассчитанные на то, чтобы вызвать у человека паническую реакцию, обескуражив его, и обмануть. Или, чтобы войти в доверие, желая якобы помочь.

Часто используемые фразы или ключевые слова:

С вашей карты или счета пытаются списать деньги.

Я из службы безопасности банка.

Для подтверждения операции продиктуйте код из SMS.

Ваш счет заблокирован / на вас оформлен кредит / идет подозрительная операция.

Чтобы защитить средства, переведите деньги на "безопасный счет".

Вам положена компенсация / возврат / выигрыш.

Вы оставляли заявку / резюме / заказ – уточните данные.

Инженер по кибербезопасности, директор Департамента противодействия мошенничеству Айбек Оспанов, отметил, что в последнее время часто упоминаются фразы: "у вас задолженность по налогам", "вы не сдали декларацию", "подтвердите, что вы запустили заявку на кредит", "давайте я вас запишу на свободный прием к врачу в поликлинике", "я вам отправлю код, а вы мне его продиктуете" или "могли бы назвать код из СМС", "вам звонят из Казпочты, продиктуйте номер письма" и отправляют цифры на телефон, которые просят сказать. Также на жертв психологически давят, запугивая и убеждая, что звонит представитель налоговой, финансового мониторинга или службы безопасности организации.

Именно такие фразы должны сразу насторожить граждан.

В то же время, по словам Сопредседателя комитета по ИБ Альянса QazTec Евгения Питолина, говоря об избежание мошенничества, мало опираться только на фразы мошенников. По мнению эксперта, важнее всего научиться ориентироваться в методах обмана.

"Важно действовать, не опираясь на определенные фразы, которые говорят мошенники. Ведь схем обмана бесчисленное количество, и здесь важно понять именно алгоритм действий", – отмечает спикер.

Первое, и самое важное, что нужно запомнить, – казахстанцам не звонят представители госорганов. На мобильный не звонят из полиции, МВД или из банков, из Следственного комитета или МИДа.

"Не обращаются по какому-то важному вопросу по телефону, если возникнет какая-то спорная ситуация. Это нужно зарубить себе на носу. Все решается только в личной беседе во время вашего присутствия", – отметил он.

На чем основана схема такого обмана? У человека, к примеру, отпуск. Он об этом упомянул в публикации в соцсетях. Злоумышленники, видя, что кто-то отправился на отдых, начинают действовать, пользуясь расслабленным состоянием человека, пока он потерял бдительность. И тогда к нему на почту или на телефон приходит информация, в которой сообщается, что все его банковские счета в Казахстане заблокированы, потому что он якобы нарушил какую-то статью, пересекая границу. Человек, находящийся на отдыхе, расслаблен и его застают врасплох. Именно так орудуют мошенники.

"Я всегда разговариваю с мошенниками для того, чтобы понять, как они работают. Важен алгоритм их действий. Вначале они пугают, уверенно и официально заявляя о себе. И потенциальная жертва сразу озадачивается: "я что-то неправильно сделал, поэтому мне звонят из полиции. Это первое", – отметил эксперт.

Второй момент: человек верит, что он что-то просрочил, что-то недоплатил, что действительно возникла какая-то проблема. И третье – человек убежден, что ему хотят помочь, и подсказывают, как решить сложившуюся проблему.

"Четвертый этап – жертва уже доверилась мошеннику и делает все то, что ей скажут. И в этот момент человека настигают задания: сообщите код, предоставьте свой ЭЦП ключ или еще что-то. По указке злоумышленников совершаются самые ключевые действия, ведущие к его кошельку. И человек еще не понимает, что он уже зашел в пять банков и оформил кредиты, и готов дальше совершать все по инструкции мошенников". Евгений Питолин

По подобным 4-5 алгоритмам действуют мошенники.

Каждый казахстанец должен понимать, что никто не должен им звонить и требовать по телефону какую-то информацию. Если случаются в жизни какие-то серьезные моменты, это всегда происходит в личных беседах с госорганами, во время разговора тет-а-тет. Вы сами идете в полицию, суд или к адвокату. При этом вас не должен никто запугивать и шантажировать.

"Нельзя отдавать свое удостоверение и деньги. Не верьте звонящим по телефону. Всегда перепроверяйте достоверность озвученной информации и действительность абонентов. К примеру, вам позвонили из банка. Не нужно ругаться, если вы сомневаетесь. Скажите, что вы сейчас перезвоните сами в банк. Повесьте трубку, зайдите на официальный сайт финорганизации или найдите контакты этого банка в Google. Позвоните и сообщите, что звонил сотрудник, есть проблемы. И они вам должны официально подтвердить этот факт". Евгений Питолин

И пятый, самый важный момент – никогда не выполняйте указания звонящего вам. Будьте осторожны, произнося собеседнику слова "да" или "нет". А лучше и вовсе не отвечайте на неизвестные номера и блокируйте их.