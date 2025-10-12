10 000 шагов в день оказались японским маркетинговым решением

Рекомендация проходить 10 тыс. шагов в день была придумана японской компанией в 1960-х годах как часть маркетинговой кампании для нового шагомера под названием "Manpo-kei", сообщает Zakon.kz.

Название шагомера буквально переводится как "измеритель 10 000 шагов". Эта идея стала популярной по всему миру отчасти потому, что иероглиф, обозначающий число 10 000 (万), внешне напоминает фигурку шагающего человечка.

Фото: X/AlecStapp

Фирма Yamasa Toki выпустила шагомер Manpo-kei перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио, передает Outside.

"Это маркетинговый ход, а не научный стандарт. Целью было сделать продукт более привлекательным, используя привлекательное, круглое число", – говорится в публикации.

Маркетинговая кампания оказалась настолько успешной, что рекомендация быстро разошлась и была подхвачена другими организациями. Сегодня ученые считают, что 10 тыс. шагов в день не являются "волшебной" нормой, и оптимальное количество шагов индивидуально.

"Главное – регулярная физическая активность, которая может быть достигнута и другими способами. Например, 30 минут быстрой ходьбы в день", – убеждены ученые.

