Врач опроверг миф о 10 тысячах шагов в день как гарантии похудения

Ходьба по 10 тысяч шагов в день давно считается эталоном физической активности, однако это число не является универсальным рецептом борьбы с лишним весом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал американский терапевт Майкл Чичак в интервью изданию WellnessPulse.

По словам специалиста, несмотря на популярность этой нормы, ключевым фактором в снижении веса является не столько количество шагов, сколько интенсивность ходьбы. Он отметил, что обычные прогулки могут не дать желаемого результата, тогда как быстрая ходьба действительно ускоряет метаболизм и способствует потере веса.

Врач сослался на исследование 2021 года, в ходе которого пожилые люди с избыточным весом участвовали в ежедневных групповых прогулках. Уже спустя 12 недель выполнения по 7 тысяч шагов в день у участников зафиксировали уменьшение массы тела, процента жира и объема талии.

В другом исследовании, проведенном учеными Китайского университета культуры, было установлено, что 12 тысяч шагов в день без повышения темпа не изменили телосложение студентов с ожирением. Однако при включении в программу быстрой ходьбы – результат не заставил себя ждать: вес начал снижаться.

Майкл Чичак подчеркивает: ходьба – эффективный инструмент, но только в комплексе с правильным питанием, физическими упражнениями и качественным сном.

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