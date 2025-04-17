#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
523.2
594.3
6.38
Советы

Врач опроверг миф о 10 тысячах шагов в день как гарантии похудения

врач, шаги, миф, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 01:53 Фото: pixabay
Ходьба по 10 тысяч шагов в день давно считается эталоном физической активности, однако это число не является универсальным рецептом борьбы с лишним весом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал американский терапевт Майкл Чичак в интервью изданию WellnessPulse.

По словам специалиста, несмотря на популярность этой нормы, ключевым фактором в снижении веса является не столько количество шагов, сколько интенсивность ходьбы. Он отметил, что обычные прогулки могут не дать желаемого результата, тогда как быстрая ходьба действительно ускоряет метаболизм и способствует потере веса.

Врач сослался на исследование 2021 года, в ходе которого пожилые люди с избыточным весом участвовали в ежедневных групповых прогулках. Уже спустя 12 недель выполнения по 7 тысяч шагов в день у участников зафиксировали уменьшение массы тела, процента жира и объема талии.

В другом исследовании, проведенном учеными Китайского университета культуры, было установлено, что 12 тысяч шагов в день без повышения темпа не изменили телосложение студентов с ожирением. Однако при включении в программу быстрой ходьбы – результат не заставил себя ждать: вес начал снижаться.

Майкл Чичак подчеркивает: ходьба – эффективный инструмент, но только в комплексе с правильным питанием, физическими упражнениями и качественным сном.

Ранее врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил основные ошибки, допускаемые при чистке зубов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Астрологи назвали четыре знака, для которых май станет судьбоносным
Советы
00:35, 18 апреля 2025
Астрологи назвали четыре знака, для которых май станет судьбоносным
Страстная пятница – 18 апреля: запреты и традиции в этот день
Советы
16:24, 17 апреля 2025
Страстная пятница – 18 апреля: запреты и традиции в этот день
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: